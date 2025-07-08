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民進黨發戰報批花蓮被台東超越 藍營轟否定傅崐萁長年貢獻

聯合報／ 記者王思慧王燕華／花蓮即時報導
民進黨花蓮在地民代今天到重慶市場發送戰報，批評傅崐萁、徐榛蔚執政23年，花蓮持續退步，已被台東超越。記者王思慧／攝影
民進黨花蓮在地民代今天到重慶市場發送戰報，批評傅崐萁、徐榛蔚執政23年，花蓮持續退步，已被台東超越。記者王思慧／攝影

民進黨多位花蓮在地民代今天走入重慶市場發戰報，主打傅崐萁徐榛蔚長年執政下，花蓮整體市民滿意度指標下滑，交通與觀光滿意度屢創新低，已被台東超越；藍營駁斥，綠一句「23年毫無作為」就全盤否定傅對花蓮長年奉獻，是惡劣的認知作戰。

民進黨縣議會黨團總召張美慧、議員胡仁順、林則葹，代表莊依婕、田珍綺、歐彥志等人，今天到花蓮市重慶市場發送新一波戰報，批評傅氏夫妻無心為花蓮做事，只想個人政治利益，是過去23年花蓮停滯不前的原因。

張美慧說，2020年來花蓮預算規模每年增加，今年高達324億元，台東歲入預歲僅239億元，比花蓮少85億，花蓮錢比台東多很多，做出來的卻差很多，「錢到底用到哪裡？」

胡仁順說，403地震重創花蓮超過1年，東大門夜市暑假旅遊旺季依然冷清，旅宿業空房率高，縣府毫無積極作為。他認為，花蓮觀光衰敗絕非只因太魯閣受損，花蓮1年來毫無整合資源，只有補助、東大門、煙火活動的舊招，傅崐萁喊了多年觀光至上，成果不進反退。

林則葹表示，傅家執政20多年不曾真正為花蓮人完成一條安全回家的路。403地震後大雨蘇花改就坍方中斷，傅崐萁從未積極協調蘇花安，近日再操作「花蓮交通提款機」老戲碼，搶救自己罷免選情。

國民黨花蓮縣議會發言人吳建志，議員邱光明、林品仰及吉安鄉代會主席邱美雲、花蓮市代會副主席黃達祥等多位民代，反擊民進黨與側翼罷免團體濫用罷免制度。

吳建志說，傅崐萁長年耕耘花蓮，從公費留學、營養午餐、號召千人北上推動蘇花改、東大門夜市商圈、太平洋公園、知卡宣親水公園、青年住宅到客家文化推廣，是縣民最有感的建設。

他批評民進黨與罷團罔顧事實、顛倒黑白，一句「23年毫無作為」全盤否定傅崐萁對花蓮的長年奉獻，甚至無中生有、散布傅崐萁親中賣台等荒謬指控，完全是惡劣的認知作戰。

吳建志說，民進黨是否已經沒辦法正面辯論施政，只能靠抹紅與仇恨動員來轉移社會對其無能施政的批判？他呼籲停止抹紅、停止將民主程序當作報復工具，也呼籲民眾站出來投下不同意罷免票。

國民黨在地多位議員、代表列舉傅崐萁政績，批評民進黨只會毫無證據抹紅，一句話全盤否定傅對花蓮長年來的貢獻。記者王燕華／攝影
國民黨在地多位議員、代表列舉傅崐萁政績，批評民進黨只會毫無證據抹紅，一句話全盤否定傅對花蓮長年來的貢獻。記者王燕華／攝影

傅崐萁 台東 徐榛蔚 民進黨 罷免 花蓮 蘇花改

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