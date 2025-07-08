莊競程辭中辦執行長 藍台中黨部：選輸翻桌的政治動作

民進黨前立委、行政院中部聯合服務中心執行長莊競程宣布請辭，全力投入罷免，引發各界討論，國民黨台中市黨部發言人許育璿批評，這就是選輸翻桌的一個政治動作，大罷免是很有爭議的負面動員，莊卻還辭掉公職去做很奇怪；不過，相信大罷免失敗後，莊還是馬上會有酬庸位置。

針對辭職一事，莊競程今表示，中辦辦公經費慘遭藍白立委聯手刪除，他在5日的廟口宣講中宣布請辭執行長，將卸下公職身分轉戰公民志工，全力投入罷免，「不能讓親中立委癱瘓政府」。

「司馬昭之心，路人皆知。」許育璿表示，莊競程辭職的背後，就是想要投入罷免國民黨立委黃健豪，再回到當地當立委，而現在莊競程的確很常出現在台中北區、北屯區地方行程，令人懷疑不知道有沒有守著中辦執行長本業，顧好整個中部？

許育璿批評，莊競程現在就是選輸翻桌，這就是一個政治動作，而行政院中辦執行長本來就是一個政治酬庸的位置，如此隨意辭職，可能代表工作不重要，也做得不開心，居然會辭掉公職去參與一個滿滿爭議的大罷免行動。