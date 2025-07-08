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莊競程辭中辦執行長 藍台中黨部：選輸翻桌的政治動作

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨台中市黨部。圖／本報資料照片
國民黨台中市黨部。圖／本報資料照片

民進黨前立委、行政院中部聯合服務中心執行長莊競程宣布請辭，全力投入罷免，引發各界討論，國民黨台中市黨部發言人許育璿批評，這就是選輸翻桌的一個政治動作，大罷免是很有爭議的負面動員，莊卻還辭掉公職去做很奇怪；不過，相信大罷免失敗後，莊還是馬上會有酬庸位置。

針對辭職一事，莊競程今表示，中辦辦公經費慘遭藍白立委聯手刪除，他在5日的廟口宣講中宣布請辭執行長，將卸下公職身分轉戰公民志工，全力投入罷免，「不能讓親中立委癱瘓政府」。

「司馬昭之心，路人皆知。」許育璿表示，莊競程辭職的背後，就是想要投入罷免國民黨立委黃健豪，再回到當地當立委，而現在莊競程的確很常出現在台中北區、北屯區地方行程，令人懷疑不知道有沒有守著中辦執行長本業，顧好整個中部？

許育璿批評，莊競程現在就是選輸翻桌，這就是一個政治動作，而行政院中辦執行長本來就是一個政治酬庸的位置，如此隨意辭職，可能代表工作不重要，也做得不開心，居然會辭掉公職去參與一個滿滿爭議的大罷免行動。

許育璿認為，相信黃健豪會安全下莊，最後莊競程也一定還會有酬庸的位置，就跟剛接下台灣世曦工程顧問公司董事長一職的民進黨前立委鄭運鵬一樣，除非莊競程能宣誓，罷免成功後不接受任何酬庸位置。

國民黨台中市黨部發言人許育璿。圖／許育璿提供
國民黨台中市黨部發言人許育璿。圖／許育璿提供

大罷免 民進黨 罷免 莊競程 辭職 黃健豪

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