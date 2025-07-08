日學者預測翻轉國會需罷掉10席 綠：取決公民選擇

長期觀察台灣選舉的日本學者小笠原欣幸昨天表示，@@@大罷免@@@要成功罷掉10席以上，民進黨才有機會在接下來的補選贏得至少6席的立委席次，讓民進黨單獨過半。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，符合社會大眾多數看法，但最終還是在公民朋友的選擇。

全台大罷免第一波投票將於7月26日舉行，共有24名國民黨立委與涉貪停職的新竹市長高虹安接受選民檢驗。長期觀察並精準預測台灣選舉的小笠原欣幸，昨天透過社群平台表示，要成功罷掉10席以上，這樣民進黨才有機會在接下來的補選贏得至少6席的立委席次，讓民進黨單獨過半，否則就是非常嚴重的挫敗。

吳思瑤上午在立法院接受媒體詢問時表示，相對於過去的選舉策略及評估，台灣第一次有這麼大型的公民發動大罷免行動，對於社會研究及選舉研究都是一個新的狀況，小笠原給出的建議都非常正確，若要有效翻轉國會，當然需要再6席以上的席次，才能夠將國會多數的席次翻轉。

吳思瑤說，設定罷掉的數量跟補選要獲勝的席次，都是科學上可以推估，就過去選舉經驗及民進黨的評估，大概都是呈現如小笠原所說的方向，小笠原的建議跟分析，民進黨都收到，符合社會大眾多數的看法，最終的決定還是在公民朋友的選擇。

吳思瑤表示，大罷免剩下倒數的18天，還屬於非常多變動、激烈的時期，藍白合在最後階段，密不通風的合作，甚至對罷團開啟全面的攻擊，這部分在發動罷免這一方，公民罷團需要民進黨的黨公職奧援，這是民進黨心無旁騖，全力團結一致的目標。