盧秀燕本命區震撼彈 政院中辦執行長莊競程請辭投入罷中五藍委
@@@大罷免@@@首波24名藍委進入3階罷免投票，台中市長盧秀燕本命區中五選區藍委黃健豪列此波罷免投票，今傳出中五民進黨前立委、中辦執行長莊競程宣布請辭，全力投入罷免，為中五罷免投入震撼彈，引發熱議。
盧秀燕今赴位於北屯區的環保局清淨家園，為50多名因丹娜絲颱風重創嘉義赴嘉義支援的市府團隊成員勤前教育。盧秀燕說，颱風造成嘉義全面破壞、泡在水裡，同島一命、同舟共濟，台中隊五十多名成員及大型機具今早馳援，重建台灣美麗的家園。
台中市第五選區（中五）包含北區、北屯區，國民黨盧秀燕任六屆立委，是盧的本命區（押地），同黨的黃健豪更被視為盧的子弟兵，黃在2024年立委選舉，獲13萬4706票、得票率51.55%，打敗尋求連任的民進黨莊競程，後莊競程接任中辦執行長。
中五選區罷團「斷健行動」從去年五月起，展開罷免活動，民進黨在罷免二階連署，加大力道協助，由北屯區市議員曾朝榮、謝家宜，以及北區市議員陳俞融負責，也讓中五選區2階連署送件數衝高，順利進入首波3階投票。
莊競程今表示，中辦辦公經費慘遭藍白立委聯手刪除，原本約700萬元的預算，最後僅剩約7萬元業務費，形同「空轉單位」。他在5日的廟口宣講中宣布請辭執行長，將卸下公職身分轉戰公民志工，全力投入罷免，「不能讓親中立委癱瘓政府」。
莊競程強調，這次罷免必須成功，否則未來可能會有更多的部會受到像中辦一樣的傷害，而造成政府空轉或停擺的危機，加上親中立委們提出危害國家主權的法案，更會讓整個政府運作被實質癱瘓，甚至危害到國家安全，因此他選擇當志工，走上街頭，和人民說明清楚嚴重性，也和人民站在一起，守護我們的國家，守護我們的下一代。
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