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賴坤成挺罷期約遊花東涉賄選沒事 王育敏：司法雙標

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
罷免投票定於726，國民黨立院黨團今舉行記者會，黨團副書記長王育敏指出民進黨前立委賴坤成公開期約賄選，涉犯選罷法第99條，且藍委被做成遺照，涉及恐嚇威脅，卻不見檢調偵辦，司法雙標。此外，對於有藍委聲音遭AI變造挺罷免，國民黨立委葛如鈞也轟政府不願立法規範。記者屈彥辰／攝影
罷免投票定於726，國民黨立院黨團今舉行記者會，黨團副書記長王育敏指出民進黨前立委賴坤成公開期約賄選，涉犯選罷法第99條，且藍委被做成遺照，涉及恐嚇威脅，卻不見檢調偵辦，司法雙標。此外，對於有藍委聲音遭AI變造挺罷免，國民黨立委葛如鈞也轟政府不願立法規範。記者屈彥辰／攝影

罷免投票定於726，國民黨立院黨團今舉行記者會，黨團副書記長王育敏指出民進黨前立委賴坤成公開期約賄選，涉犯選罷法第99條，且藍委被做成遺照，涉及恐嚇威脅，卻不見檢調偵辦，司法雙標。此外，對於有藍委聲音遭AI變造挺罷免，國民黨立委葛如鈞也轟政府不願立法規範。

賴坤成在臉書上表示，「如果花東罷免能成功，我會號召親朋好友，包台鐵專列、發起萬人遊花東，食、宿、伴手禮都會安排挺罷商家」。王育敏對此說，若提供往返的居所費、交通工具、交通費已構成賄選，涉違選罷法第99條，民進黨包括罷團恐怕是急了，所以出此下策，做這些有賄選疑慮的事情。

王育敏也批司法雙標，之前民進黨或側翼把所有藍委的照片做成遺照，此已涉及恐嚇威脅，但沒有看到檢調偵辦。立法院副院長江啟臣收到死亡威脅，請問查了沒？司法是道地的雙標，嚴重的犯法可以交保，輕罪卻要羈押，如豐原一家五口輕生事件，嫌疑人竟以15萬交保，吳釗燮助理涉共諜案以20萬交保。土城兇殺案的兇嫌違反保護令，竟被無保請回，釀成2條人命的命案。司法到底在做什麼？

王育敏質疑，對於國安、人命相關的都可以輕放，甚至無保請回，只要是藍營相關案子都是重辦，司法單位標準在哪裡，司法單位不能淪為政治工具，要保有獨立性，不可以辦藍不辦綠。

針對AI介入罷免，葛如鈞舉近期立法院長韓國瑜被P圖，棒球選手陳傑憲、啦啦隊李多慧等被P圖成挺罷免等為例，表示這連基礎道德都沒有，也已經觸犯刑法146條「妨害投票正確罪」。AI介選也不是新鮮事，「世界經濟論壇」已經示警，AI介選為全球最大的風險問題，由於AI的特性，將可能成為有心人士操弄民粹主義的工具，透過虛假資訊操弄公眾意見，干預選舉，將是全球性的危害，也會是國安的危害。

葛如鈞表示，要防止AI造成危害不是沒有辦法，只要政府願意正視AI帶來的衝擊、變局，透過上位的法規制定，再配細部規範，就能夠減少AI互動帶來的危害，引發其發展。直到現在，行政院連「AI基本法」草案都提不出來，賴清德總統2018年擔任行政院長時，就要「台灣AI行動計畫」，到現在都推不出來。綠營要讓開一條路，讓有心人士運用AI作亂？藍營版本的AI基本法草案第6條，就有反詐欺、反詐術的條款，為什麼民進黨不支持？

葛如鈞也說，現在的問題已不是有沒有侵權，侵權到什麼程度的問題，而是台灣的法律根本沒有為AI訓練留任何活路，政府可以提供額外的資源，提供價值來對價的與有價資料協作，政府只提出各式各樣荒腔走板的告訴，一切根源於民進黨逃避AI造成，只會拿AI當招牌，吃AI的豆腐。

棒球選手陳傑憲、啦啦隊李多慧等被AI變造圖片挺罷免。記者屈彥辰／翻攝
棒球選手陳傑憲、啦啦隊李多慧等被AI變造圖片挺罷免。記者屈彥辰／翻攝

AI 司法 大罷免 王育敏 罷免 賴坤成

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