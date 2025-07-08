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莊競程突辭中辦執行長拚罷免 卓揆准了：尊重生涯規劃
@@@大罷免@@@投票倒數，前立委、行政院中部聯合服務中心執行長莊競程不滿經費遭藍白刪除，8日宣布請辭回歸公民身分，全力投入罷免行動。行政院指出，院長卓榮泰感謝莊一年多來的付出，致力於整合政府部門資源均衡區域發展，為尊重生涯規劃，已予准辭。
莊競程去年尋求台中市第5選區立委連任，卻遭國民黨籍代表黃健豪擊敗，後轉任行政院中部聯合服務中心執行長，兩人今年再為立法院刪除預算交鋒。他5日於廟口宣講中宣布請辭，宣示卸下公職身分，轉為公民志工，全力投入罷免行動，也引發是否有意爭取立委補選的聯想。
對此，行政院發言人李慧芝今天表示，莊競程5日提出辭呈，卓揆感謝他一年多來的付出，致力於整合政府部門資源均衡區域發展，為尊重生涯規劃，已予准辭。
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