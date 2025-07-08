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挺罷免開第1槍！莊競程請辭中辦執行長 原因曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中辦執行長莊競程5日在廟口宣講中宣布請辭，轉戰公民志工，全力投入罷免。圖／莊競程提供
中辦執行長莊競程5日在廟口宣講中宣布請辭，轉戰公民志工，全力投入罷免。圖／莊競程提供

行政院中部聯合服務中心（中辦）執行長莊競程宣布請辭。莊競程今表示，中辦辦公經費慘遭藍白立委聯手刪除，他在5日的廟口宣講中宣布請辭執行長，將卸下公職身分轉戰公民志工，全力投入罷免，「不能讓親中立委癱瘓政府」。

莊競程指出，這次因立法院通案刪除機制，原本約700萬元的預算，最後僅剩約7萬元業務費，中辦實質上「被砍到100%」，導致中辦幾乎無錢可用，行政運作陷入癱瘓，包含水電費、油費、影印文具、清潔費、管理費、交通出勤與約聘人員薪資等基本項目，面臨中斷危機，恐影響跨縣市政務服務協調與民眾陳情案件處理，面對中辦形同「空轉單位」。

莊競程強調，這次罷免必須成功，否則未來可能會有更多的部會受到像中辦一樣的傷害，而造成政府空轉或停擺的危機，加上親中立委們提出危害國家主權的法案，更會讓整個政府運作被實質癱瘓，甚至危害到國家安全，因此他選擇當志工，走上街頭，和人民說明清楚嚴重性，也和人民站在一起，守護我們的國家，守護我們的下一代。

莊競程指出，中辦長年肩負苗栗、台中、彰化、南投等四縣市的政務協調、災害應變、基礎建設、急難救助與跨部會整合等工作，是中央與地方的關鍵橋樑。不過，預算遭全數刪除後，日常運作停擺，他甚至需自掏腰包支應基本支出，「這根本是羞辱整個公務體系，踐踏第一線人員的努力。」

他痛批，這不只是中辦遭殃，而是整個政府體系正面臨被癱瘓的風險。今天是中辦，明天可能是其它單位。預算若被當作政治鬥爭的籌碼，最後受害的只有人民。請辭不是退場，而是換一個身分繼續奮戰，並呼籲選民，7月26日踴躍投下「同意罷免」的一票。

中辦執行長莊競程5日在廟口宣講中宣布請辭，轉戰公民志工，全力投入罷免。圖／莊競程提供
中辦執行長莊競程5日在廟口宣講中宣布請辭，轉戰公民志工，全力投入罷免。圖／莊競程提供

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