挺罷免開第1槍！莊競程請辭中辦執行長 原因曝光

行政院中部聯合服務中心（中辦）執行長莊競程宣布請辭。莊競程今表示，中辦辦公經費慘遭藍白立委聯手刪除，他在5日的廟口宣講中宣布請辭執行長，將卸下公職身分轉戰公民志工，全力投入罷免，「不能讓親中立委癱瘓政府」。

莊競程指出，這次因立法院通案刪除機制，原本約700萬元的預算，最後僅剩約7萬元業務費，中辦實質上「被砍到100%」，導致中辦幾乎無錢可用，行政運作陷入癱瘓，包含水電費、油費、影印文具、清潔費、管理費、交通出勤與約聘人員薪資等基本項目，面臨中斷危機，恐影響跨縣市政務服務協調與民眾陳情案件處理，面對中辦形同「空轉單位」。

莊競程強調，這次罷免必須成功，否則未來可能會有更多的部會受到像中辦一樣的傷害，而造成政府空轉或停擺的危機，加上親中立委們提出危害國家主權的法案，更會讓整個政府運作被實質癱瘓，甚至危害到國家安全，因此他選擇當志工，走上街頭，和人民說明清楚嚴重性，也和人民站在一起，守護我們的國家，守護我們的下一代。

莊競程指出，中辦長年肩負苗栗、台中、彰化、南投等四縣市的政務協調、災害應變、基礎建設、急難救助與跨部會整合等工作，是中央與地方的關鍵橋樑。不過，預算遭全數刪除後，日常運作停擺，他甚至需自掏腰包支應基本支出，「這根本是羞辱整個公務體系，踐踏第一線人員的努力。」