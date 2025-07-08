新竹雙罷團隊再提新證據 檢舉鄭正鈐涉中資介選

新竹雙罷總部發言人林志潔日前針對中國國民黨立委鄭正鈐疑涉違反「國家安全法」、「貪汙治罪條例」、「政治獻金法」及「刑法」公文書登載不實等罪嫌正式提告，目前由高等檢察署以114年度他字第1267號立案偵辦中。今天林志潔與新竹雙罷總部領銜人戴振博、律師陳又新，再赴台北地檢署補提新證據，要求檢方擴大調查。

根據林志潔說明，謝姓民眾於2025年6月26日在台北市松山區敦化南路一段社區垃圾場，意外發現大量鄭正鈐於2023年選舉期間使用之競選濕紙巾遭棄置。經查該批物資包裝為全簡體字，未見我國衛生許可字號，標示製造地為中國浙江，保存期限至2026年底，疑似來自中國且未經合法檢驗程序。林志潔指出日前已根據揭弊者檢舉，向檢方控告鄭正鈐涉嫌收受中國資源，可能涉及中資介入台灣選舉，此時選舉物資遭棄置，恐有湮滅證據之虞，因此已將部分民眾拾獲物品留存，今提交地檢署作為新證物。