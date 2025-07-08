更新！大罷免案立委十大聲量榜 換3人進榜

7/26出門投票

近期南投立委馬文君、游顥罷免案成立，立委罷免案累計達26件。「罷免潮」持續發酵，罷團啟動16天護國大遶境，環台一圈後將於19日回到青島東路舉辦造勢晚會。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點近一週（2025/7/1～2025/7/6）遭罷免立委聲量的十大排行榜，與近半年聲量比較，發現前五名排名一樣，3位立委新進榜，對此，台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇表示，這些人大多選區在都會區，加上多擅長空戰，因此能持續維持高聲量。而台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，聲量高的藍委大致具備兩項特點，一是選區內有綠營積極想爭取該席位，另一則是該立委本身屬於鷹派，勇於對外回擊反對聲浪。

No.10 林沛祥｜好感度0.19

「基隆選區立委」林沛祥聲量高點出現在2025年7月4日，他的母親兩年前發生的車禍悲劇，累積不少負面聲量；儘管林沛祥代母致歉，仍引發社會對高齡駕駛問題的討論。2023年4月82歲的林沛祥之母、前立委徐少萍，跟鄭姓婦人發生車禍碰撞，同年7月鄭婦因蜂窩性組織炎，導致右腿截肢，2024年5月雙方6萬元和解，2025年7月鄭婦因敗血性休克死亡。有網友表示，「高齡者盡量別開車」、「2023年發生的事，現在拿出來說跟本就是惡意攻擊」。

No.9 游顥｜好感度0.35

翻攝FB／游顥

「南投縣第二選區立委」游顥在過去一週聲量高點皆與罷免有關，他的辦公室執行長蔡宜助主導民進黨南投縣議員陳玉鈴罷免案，1日被檢調約談，引發網友對執政黨操控司法的批評。接著，中選會2日宣布游顥罷免案成案，並定於8月23日投票，進一步推升聲量。而游顥參與的地方活動如城隍聯誼大會師及瘋水祭，呈現出正向的地方服務形象，引起部分民眾的支持和好評，雖然也有部分反對者批評是轉移焦點的行為，但游顥好感度仍排第一。對此，賴祥蔚分析，游顥屬於勤跑基層的立委，平常比較少被綠營空軍批評，所以負面聲量較少，目前累積的好感度較高。

No.8 賴士葆｜好感度0.19

翻攝FB／賴士葆

「台北市第八選區立委」賴士葆聲量高點出現在4日，一名罷團的志工3日晚間在街頭遭到反罷免的男子攻擊，該男子並指控罷團是「綠共、政敵」。此事件迅速點燃輿論，部分網友認為事件純屬個別行為，與賴士葆本人無關，也有人譴責暴力行為與賴士葆該負責。對此，賴士葆4日回應，罷團跟反罷之間會有衝突是難免的，就看自己怎麼因應，他也表示自己都有跟支持者呼籲，不要有任何衝動的行為，「用暴力不好」。

No.7 馬文君｜好感度0.32

「南投縣第一選區立委」馬文君的罷免案因進入第三階段並確定投票日期（8月23日），引發了廣泛討論。支持罷免的人指控，馬文君親共且涉嫌阻撓潛艦國造計劃，這些行為被視為損害國家安全的行為；而反對罷免者則強調，罷免案是民進黨操弄的政治工具，旨在打壓在野黨，並非真正出於民主價值的考量。

馬文君好感度位居第二名，對此，劉嘉薇認為，馬文君的知名度相對較低，因此批評她的人也較少；再加上非都會區選民的批判性通常不如都市強烈，只要平時在選區有服務、與選民保持接觸，民眾對民代往往抱持較正面的看法。

No.6 牛煦庭｜好感度0.16

大罷免活動全台延燒，唯一全藍委的直轄市桃園首當其衝，其中「桃園市第一選區立委」牛煦庭從5月就開始在各里辦演講會與選民接觸，並在7月5日舉辦大型造勢活動，他呼籲，「7月26日大家相約出門，不同意罷免，一起終結青鳥亂政、終結清德獨裁」。然而牛煦庭首次進入大罷免立委聲量榜單，好感度就最低，對此，賴祥蔚分析，牛煦庭年輕形象好，但最近因為直球批評罷免團體，所以變成綠營主攻對象，造成好感度降低。

全台大罷免潮，藍委紛紛回防選區，「台北市第三選區立委」王鴻薇跟台北市長蔣萬安6日前往濱江市場掃街拜票，有民眾拉著王鴻薇喊加油、繼續做下去，途中也有幾位攤販老闆送上鳳梨祝福，但當王鴻薇在接受媒體聯訪時，突然遇到一名民眾高喊「大罷免大成功」，王鴻薇隨即反嗆「大罷免大失敗」，雙方在現場互嗆。

支持者認為王鴻薇在立法院的表現亮眼，如推動軍人加薪、普發現金等政策，並且質疑罷免行動是民進黨「輸不起」的政治操作，呼籲抵制「惡罷」；反對者則指出，王鴻薇與中國統戰機構高層會晤，對國家安全構成嚴重威脅。

No.4 羅智強｜好感度0.20

翻攝FB／羅智強

「台北市第六選區立委」羅智強5日舉辦新書《護民主·反惡罷——100萬步走大安》發表會，立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌、立委高金素梅、台北市議長戴錫欽等多位政治人物出席相挺；羅智強表示，新書記錄一年來走遍大安區、反對政治罷免的歷程，版稅將全數投入「護民主、反惡罷」行動基金。

接著同一天發文表示，「大惡罷，就是民進黨打著民主的旗號，幹著清算在野的反民主鬥爭，把罷免當成肅清異己的武器，妄圖摧毀台灣在野的制衡力量」。網友表示，「出來投不同意罷免票」、「強哥，加油」。

「新北市第七選區立委」葉元之近一週聲量高點都與罷免有關，立委吳思瑤及賴瑞隆2日前往葉元之的選區，公開質疑他的表現，並呼籲選民支持罷免。葉元之反擊，指控對方行為是「惡罷」，並強調自己的努力與成就。3日衝突進一步升級，葉元之與徐巧芯一起前往警局報案，指控罷免團體散布不實文宣，期間有路過民眾高喊「大罷免大成功」，下秒徐巧芯便轉頭嗆「大罷免大失敗」、「沒有民主，輸不起啊」、「選輸了就翻桌」等語，過程長達10秒以上，網友表示，「竟敢嗆選民」、「加油」。

No.2 徐巧芯｜好感度0.21

「台北市第七選區立委」徐巧芯近一週聲量高點都與罷免有關，其中最高點出現在3日，一位阿姨在路上稱讚徐巧芯「你好美」，但隨後以「祝妳被罷免」結尾，形成戲劇性反轉，在社群上引發大量分享與討論，許多人對阿姨的言行表示驚訝和幽默認同，「這真的太歡樂了！阿姨狠角色」、「阿姨好猛」。

徐巧芯6日再度遭民眾嗆聲「大罷免大成功」，不過，徐巧芯立刻反嗆「大罷免大失敗」，一旁民眾也加入幫腔，回嗆「大罷免大翻車」。

「花蓮選區立委」傅崐萁7月1日聲量達到最高峰，當天花蓮舉辦了「反罷免團結大會」，前台北市副市長彭振聲疑涉入京華城弊案，針對其妻子輕生一事，傅崐萁批評民進黨利用檢調進行政治司法迫害與追殺。同時，他也積極爭取地方支持，提出高鐵東延及花東快速道路等建設政策。此外，館長現身力挺，進一步推高聲量。劉嘉薇認為，護國大繞境從花蓮出發，加上傅崐萁名列五人狙殺名單，民進黨主打擒賊先擒王策略，主攻傅崐萁，因此傅崐萁聲量最高。

【網路溫度計DailyView】提醒您

◎未經判決確定，應推定為無罪。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2025年7月1日至2025年7月6日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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