上班前再現身路口反罷免 邱臣遠：罷免無助市政發展

新竹市長高虹安、藍委鄭正鈐雙雙面臨罷免，備受各界矚目，隨著選情升溫，新竹市代理市長邱臣遠今趁上班前到民眾常通勤的路口，與議員、里長站上街頭宣傳市政成果，邱臣遠說，這次的罷免案無助於市政發展，反而可能打斷新竹市已經上軌道的政策與建設。

邱臣遠表示，「聰明是一種天賦，善良是一種選擇。」罷免並非理性手段，而是對正在穩健推動施政的團隊不必要的干擾。這段時間新竹市政府團隊積極推動各項交通與行人友善措施，成果已逐步展現。

邱臣遠指出，市府在交通政策上持續努力，包括導入電動先導公車、廣設智慧停車柱、增加 YouBike 站點、完善通學步道、重大路口改善計畫等，都穩定推動、逐一落實。近期市府也逐步檢討，市區道路雙向各2車道的路口取消機車二段式左轉措施，為舒緩待轉空間不足並分散車流，自8月1日起中央路與民生路口、中央路與自由路口、西大路與經國路二段路口（僅西大路方向）等3處路口開放機車直接左轉，並拆除二段式左轉牌面，同時保留機車待轉區，供機車駕駛人選擇使用。

邱臣遠強調，城市的進步需要穩定的力量推動，市民也需要安定繁榮的生活。高虹安帶領的市政團隊正一步步推動改革與建設，讓市民看見改變、感受到效率。

邱臣遠說，希望能把握投票倒數18天的時間，向民眾說明政策成果與罷免的實質影響，並呼籲7月26日務必出門投票，投下「不同意罷免票」。