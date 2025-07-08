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大罷免倒數 綠傳「5人狙殺名單」 藍批血腥暴力

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭朱冠諭周嘉茹／連線報導

罷免倒數，民進黨傳出「5人狙殺名單」，鎖定高仇恨值國民黨立委，包括傅崐萁、徐巧芯、王鴻薇、葉元之及羅廷瑋，盼透過集中火力引發外溢效應，拉抬全台罷免氛圍，力拚至少拉下6席、上看10席。被點名的立委質疑，民進黨以護國之名搞罷免，又用「狙殺」血腥暴力之詞，「有沒有問過神明，看不看得下去？」

針對外傳「狙殺五人名單」，民進黨發言人韓瑩昨晚回應稱毫無所悉，且是空穴來風。

綠營觀察，目前罷免成立的選區大多藍大於綠或五五波，且選區情況各異，多數藍營立委複製「謝國樑模式」降低仇恨值，議題也相對發散，讓罷團倍感危機。

1名民進黨人士指出，接下來必須加強空戰，進而帶動陸戰能量，民團結合民進黨發動的「護國大遶境」已從花蓮啟動，將鎖定仇恨值強的對象，藉此引發外溢效應，首個目標就是親共的傅崐萁，民進黨已派駐重兵進駐花蓮；王鴻薇、徐巧芯、葉元之及羅廷瑋也是鎖定目標。

綠營同時羅列幾個艱困選區，集中火力盼推進罷免能量，包括雲林立委丁學忠、桃園立委牛煦庭等。

立法院長韓國瑜昨晚為國民黨立委牛煦庭站台，韓自比政治星探，大讚牛煦廷是「全方位立委」，罷免他還有天理嗎？如果大罷免成功，是將台灣幾十年民主全付諸東流。

「民進黨心中現在只有鬥爭、沒有人民。」傅崐萁批評，台灣何其不幸，近來罷團幹部、網紅八炯稱大罷免失敗，賴總統就無法「戒嚴」，這是「終於說出口了」，看到總統頻與罷團開會，更證實此種說法；若真的戒嚴，台灣產業將全垮。

王鴻薇則感嘆，早就感受到自己被針對，大軍壓境，已非單純發動罷免，「大家都來蹭」，她會持續一步一腳印。她還批民進黨以「護國大遶境」之名搞大罷免，卻又用「狙殺」如此血腥暴力之詞，有沒有問過神明，看不看得下去？

傅崐萁 國民黨 民進黨 王鴻薇 罷免

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