罷免將投票...最高檢邀檢警調 完備查察工作

26位立委暨1位市長罷免投票即將於26日舉行，全台共10縣市先後於7月13日、7月26日及8月23日舉行罷免投票，中選會與檢警調廉今舉行會議完備查察工作，確保投票不受金錢、暴力及不實訊息等不正手段干擾。

第11屆立法委員及縣市議員罷免投票分別於7月13日、7月26日（同日並舉行新竹市第11屆市長罷免投票）及8月23日舉行（同日並舉行「核三重啟」公民投票」），26位立委暨1位市長、縣市議員，共計10縣市舉行罷免投票，為台灣史上規模最大。

最高檢今邀集中選會、檢、警、調、廉、移等單位，召罷免查察座談會，預期將有多場集會遊行及宣講造勢活動，最高檢將依行政院治安會報指示，「嚴正究辦聚眾滋擾或賄選行為，積極防止黑道及境外勢力介入」。

法務部長鄭銘謙指出，本次罷免投票情勢及治安狀況複雜度甚高，為確保本次罷免投票公開、公正、公平進行，各機關在辦理本次罷免查察工作，一定要作好橫向聯繫及督導工作，全力投入罷免查察及治安維護工作，嚴查買票、罷免賭盤，杜絕暴力、假訊息介入罷免。

檢察總長邢泰釗指出，不法介選案件，「金錢」往往是核心原因，偵辦時應查明金錢幕後的關係人。不實訊息介選，應立即澄清迅速下架；『競選小物』，不能有影響或動搖投票權人的意願，否則仍然可能構成賄選」。

中選會副主委陳朝建表示，有24個選區將舉辦罷免投票，占全國73個單一選區三分之一以上，可說是史上最特別的一次。「連署送件率越高、賄選可能性越低，如送件率低於125％以下者，應注意賄選情事」。

台灣高檢署檢察長張斗輝指出，檢警調廉移各機關均需強化跨機關的整合與即時反應能力，台高檢有完整的科技偵查資源，將支援各地方檢察署檢察官強化查察量能。

警政署長張榮興說，近來有罷團受黑道脅迫，警方都已查獲移送偵辦，「很多假訊息，試圖影響民眾投票。警方只要發現假、惡、害之訊息，第一時間會送請相關主管機關查證並對外澄清」。

廉政署長馮成則說，本次罷免查察時間非常短，訟爭性相當強，廉政署要求所有政風單位，就各地特殊性及檢舉罷免獎金部分加強宣導。

移民署長林宏恩指出，「隨著新住民在台人數的增長，具有投票權人數已經正式超過52萬6891人，移民署已要求落實地區通報及聯防機制，確保罷免投票能夠順利完成。