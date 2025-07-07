快訊

影／車子吹翻、電箱爆炸！丹娜絲重創台南 消防員曝「詭異救援情況」

最大震度3級！宜蘭南澳晚間8：01發生規模5地震 15縣市有感

丹娜絲影響...淹水、電力中斷 台南「這9區」明仍停班課

看不慣！前綠委許國泰力挺牛煦庭 怒轟民進黨「一點修養都沒有」

聯合報／ 記者朱冠諭周嘉茹／桃園即時報導
國民黨立委牛煦庭今在龜山舉辦「戰獨裁—龜山大團結演講會」，桃園市長張善政、無黨籍立委高金素梅等人齊聚力挺。記者朱冠諭／攝影
國民黨立委牛煦庭今在龜山舉辦「戰獨裁—龜山大團結演講會」，桃園市長張善政、無黨籍立委高金素梅等人齊聚力挺。記者朱冠諭／攝影

726罷免投票倒數，國民黨立委牛煦庭今在龜山舉辦「戰獨裁—龜山大團結演講會」，立法院長韓國瑜、桃園市長張善政、桃園市議長邱奕勝、無黨籍立委高金素梅等人都齊聚力挺，民進黨前立委許國泰也以特別嘉賓身分現身，痛批民進黨罷免理由荒謬。

高金素梅表示，回想前總統蔡英文時期立法院一黨獨大，他們可以隨意通過法案、貪汙亂來，當時國民黨立委是少數，只能眼睜睜看著被表決碾壓，現在人民覺醒了，知道要用立法院監督制衡政府。

高金素梅說，賴清德上任後發現不能像蔡英文一樣一黨獨大，就與民進黨立院團總召柯建銘、行政院長卓榮泰計畫無差別罷免立委，7月26日有24位立委要被罷免，這是非常可惡的事情；她認識很多民進黨前輩確實為台灣民主奉獻心力，但現在的民進黨無論行政官員或立委，全都是既得利益者，把民主拋在腦後。

高金素梅表示，最可怕的是賴清德不知要把2300萬人民帶到哪裡去，他說要「改造社會」、「打掉重練」，這是法西斯獨裁思想，就像希特勒發起二戰一樣令人毛骨悚然。何時愛台灣變成民進黨專利？只要思想不同就被說不愛台灣，意見不同就被說是共產黨，這種言論是不對的。

張善政表示，牛煦庭是屬一屬二年輕的立委，看到他就看到國民黨未來的希望，現在要罷免牛煦庭根本是「看不得人好」，呼籲民眾7月26日要踴躍投票，「天氣再熱，撐個陽傘一樣要出來投票」，投下不同意罷免票。

許國泰表示，他之所以出來為牛煦庭站台，是因為在網路上看到民進黨要罷免小牛的理由，竟然是說小牛在立法院「衝撞得很厲害」；民進黨立委在立法院多數時做了什麼事？買疫苗高價卻說是商業機密，買蛋亂買、買回來爛掉也不管，只有在野黨立委多數才能為老百姓看緊荷包、為老百姓講話。

許國泰表示，如果罷免成功，就像國民黨黨產被沒收、公教人員退休金被砍一樣，現在軍人薪水好不容易增加，罷免一成功馬上就會被降回來，這一戰非常重要，為了台灣民主、為了百姓、為了子孫前途，一定要反對民進黨。

許國泰表示，他年紀這麼大還願意出來講話，就是看不慣民進黨現在的作為。他回憶當年為了制衡國民黨而抗爭，那時的郝柏村雖是軍頭，但非常有風度，無論怎麼質詢都笑笑面對，哪像現在民進黨官員一點修養都沒有。

國民黨立委牛煦庭今在龜山舉辦「戰獨裁—龜山大團結演講會」，民進黨前立委許國泰以特別嘉賓身分現身，痛批民進黨罷免理由荒謬。記者朱冠諭／攝影
國民黨立委牛煦庭今在龜山舉辦「戰獨裁—龜山大團結演講會」，民進黨前立委許國泰以特別嘉賓身分現身，痛批民進黨罷免理由荒謬。記者朱冠諭／攝影

國民黨 張善政 民進黨 牛煦庭 罷免 高金素梅

延伸閱讀

自比政治星探 韓國瑜讚牛煦庭：罷免優秀立委還有天理嗎？

影／車鑰匙忘拔遭竊！大園警火速追查 逮22歲偷車賊

牛煦庭龜山區反惡罷活動 邀藍白立委站台宣講

王義川率200機車掃街催大罷免 7旬翁由藍變色嘆：看不下去立院亂象

相關新聞

添火力！馮光遠推「非選舉公報」列被罷藍委功績 紀錄片、書集醞釀中

24名國民黨立委、新竹市長罷免案將於7月26日投票，資深媒體人、「給我報報」創辦人馮光遠7日與網路媒體沃草合作推出「大罷...

前綠委許國泰力挺牛煦庭 怒轟民進黨「一點修養都沒有」

726罷免投票倒數，國民黨立委牛煦庭今在龜山舉辦「戰獨裁—龜山大團結演講會」，立法院長韓國瑜、桃園市長張善政、桃園市議長...

自比「政治星探」 韓國瑜讚牛煦庭：罷免優秀立委還有天理嗎？

7月26日大罷免投票，立法院長韓國瑜今晚現身桃園龜山為國民黨立法委員牛煦庭站台，現場湧入上百位熱情支持者，座無虛席，韓國...

台東「挫賓行動」指控縣府辦說明會護航黃建賓 縣府否認

台東縣政府7月26日將辦國民黨立委黃建賓罷免投票，罷團指控縣府黨政不分，在各地舉辦縣政說明會宣講反罷免，會場高掛反罷免布...

大罷免成敗之關鍵 關稅、中國與綠醜聞

針對大罷免27日起投票，學者施正鋒7日受訪時指出，藍支持者不懂罷免怎麼投可能是成敗關鍵，雖然藍白近來合作增加，但綠為了明年選舉也會積極應戰；學者陳俐甫受訪時說，美國關稅戰、中國的干擾與民進黨形象，將對中間選民怎麼投罷免會有決定性影響。

北北基桃逆風不放颱風假 讓大罷免撿到槍？

中颱「丹娜絲」沿台灣海峽北上襲台，在中南部縣市陸續宣布停止上班上課後，北北基桃卻在6日晚間8時「逆風」宣布今天照常上班上課，讓不少民眾怨聲載道。由於大罷免投票將至，北北基桃的決定，也成為挺罷、反罷陣營的談資。不過今天上午雖然中南部地區災情頻傳，北部風雨卻不大，6日晚間的批評風向，似乎又有所轉變。一場大罷免，又讓放不放「颱風假」成了政治議題，而非專業判斷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。