看不慣！前綠委許國泰力挺牛煦庭 怒轟民進黨「一點修養都沒有」

726罷免投票倒數，國民黨立委牛煦庭今在龜山舉辦「戰獨裁—龜山大團結演講會」，立法院長韓國瑜、桃園市長張善政、桃園市議長邱奕勝、無黨籍立委高金素梅等人都齊聚力挺，民進黨前立委許國泰也以特別嘉賓身分現身，痛批民進黨罷免理由荒謬。

高金素梅表示，回想前總統蔡英文時期立法院一黨獨大，他們可以隨意通過法案、貪汙亂來，當時國民黨立委是少數，只能眼睜睜看著被表決碾壓，現在人民覺醒了，知道要用立法院監督制衡政府。

高金素梅說，賴清德上任後發現不能像蔡英文一樣一黨獨大，就與民進黨立院團總召柯建銘、行政院長卓榮泰計畫無差別罷免立委，7月26日有24位立委要被罷免，這是非常可惡的事情；她認識很多民進黨前輩確實為台灣民主奉獻心力，但現在的民進黨無論行政官員或立委，全都是既得利益者，把民主拋在腦後。

高金素梅表示，最可怕的是賴清德不知要把2300萬人民帶到哪裡去，他說要「改造社會」、「打掉重練」，這是法西斯獨裁思想，就像希特勒發起二戰一樣令人毛骨悚然。何時愛台灣變成民進黨專利？只要思想不同就被說不愛台灣，意見不同就被說是共產黨，這種言論是不對的。

張善政表示，牛煦庭是屬一屬二年輕的立委，看到他就看到國民黨未來的希望，現在要罷免牛煦庭根本是「看不得人好」，呼籲民眾7月26日要踴躍投票，「天氣再熱，撐個陽傘一樣要出來投票」，投下不同意罷免票。

許國泰表示，他之所以出來為牛煦庭站台，是因為在網路上看到民進黨要罷免小牛的理由，竟然是說小牛在立法院「衝撞得很厲害」；民進黨立委在立法院多數時做了什麼事？買疫苗高價卻說是商業機密，買蛋亂買、買回來爛掉也不管，只有在野黨立委多數才能為老百姓看緊荷包、為老百姓講話。

許國泰表示，如果罷免成功，就像國民黨黨產被沒收、公教人員退休金被砍一樣，現在軍人薪水好不容易增加，罷免一成功馬上就會被降回來，這一戰非常重要，為了台灣民主、為了百姓、為了子孫前途，一定要反對民進黨。

許國泰表示，他年紀這麼大還願意出來講話，就是看不慣民進黨現在的作為。他回憶當年為了制衡國民黨而抗爭，那時的郝柏村雖是軍頭，但非常有風度，無論怎麼質詢都笑笑面對，哪像現在民進黨官員一點修養都沒有。