自比「政治星探」 韓國瑜讚牛煦庭：罷免優秀立委還有天理嗎？

7月26日大罷免投票，立法院長韓國瑜今晚現身桃園龜山為國民黨立法委員牛煦庭站台，現場湧入上百位熱情支持者，座無虛席，韓國瑜一出現，現場立即爆出熱烈掌聲。韓國瑜以籃球比賽做為比喻，認為立院新星牛煦庭是全方位的立法委員，如果大罷免成功，台灣幾十年追求的民主全部付諸東流。

韓國瑜今晚致詞表示，摸著良心講他年輕沒牛優秀，牛在立法院這一年多的表現既認真又扎實，所有民眾需要一馬當先配合內政委員會，修法把5天假期還給勞工，包括928教師節、10月25日台灣光復節、12月25號中華民國行憲紀念日及過年前除夕前的小年夜等正式定為國定假日。

韓國瑜提到，立法院所有法案皆要三讀，有一天牛來找他，他心想說跟大罷免有關係，趕快排時間，沒想到完全不是這樣，他說勞工、教師節、台灣光復節這些假剝奪掉是不公平的，能不能請院長趕快排朝野協商？因此承諾牛一定要趕快安排，趕快將法案通過；能介紹一個優秀的立法委員，內心非常高興也非常驕傲。

韓國瑜以籃球比賽做為比喻，「我們看一場打籃球，有前鋒、有中鋒、有後衛、有教練、有啦啦隊。但是有的籃球選手只適合打前鋒，有的適合打中鋒，有的適合打後衛」，但如果牛煦庭是個籃球球員的話，立法院的表現，他是可以打前鋒、可以打中鋒，也可以打後衛，他是全方位的立法委員。

韓國瑜說，每一次接待世界各國的國會議員，都會從三個黨團各派立法委員一同接待，民進黨裡面英文講得非常好的嘉義陳冠廷，還有民眾黨的黃國昌，國民黨最好的是雲林縣張嘉郡，還有高雄的柯志恩，另外一位就是牛煦庭。

韓國瑜再說，接待世界各國的國會議員，國會外交非常重要，牛不光是儀表長得帥，代表國家出去或接待外賓，不光是英文好，講話也有內容，日前德國國會議員訪台，牛煦庭提問有關廢核後的效果，德國議員當場互相爭論，可見牛煦庭每一次都有準備，讓我國非常有面子。

韓國瑜認為，其實站在立法院長的角度，當他坐在主席台上看這些立法委員，「我何嘗不是一個政治星探？」牛煦庭是他見過最優秀的人，「我說我的年紀比他爸爸還大5歲，我要生出牛煦庭這麼優秀的兒子，我半夜睡覺都會笑醒，實在是太優秀了。現在要罷免，這世界還有天理嗎？」

韓國瑜感嘆「現在沒有說一寸光陰一寸金，罷免就是發神經」，這個世界並不太平，台灣內部團結都來不及了，現在開始搞分裂，而且是針對藍營立委都罷免，他認為這已經不是罷免，這是百分百的政治鬥爭。今天也許還有其他優秀的立法委員被罷免了，就等於在政治上宣判了他的死刑，太不合理。

韓國瑜提到，這一次選舉，有三個地方是不一樣的；第一，夏天選舉不是在冬天，所以天氣非常熱，很容易吵架、衝突，當然很容易投票率降低，天氣太熱，所以今年的選舉這個大罷免，這個時間是非常、非常不合理，從來沒有夏天選舉。

第二，選票上沒有照片，幾十年選舉投票，喜歡張三就蓋他一下，但這次選票上沒有照片，所以這次的選舉，也是從來沒有過。第三，沒有PK，沒有對比，以前連任者跟他的對手在選舉，比他的學歷、經歷、問政及各方面，甚至長相都可以比，現在沒有，所以這是一個非常、非常不一樣的選舉。

韓國瑜喊話，一定要把優秀的立法委員留在立法院，如果大家沒有採取行動，這一次會讓台灣幾十年的民主一場空，如果大罷免成功，台灣就是一黨獨裁、一黨專政，幾十年追求的民主全部付諸東流，一定要把牛煦庭留在立法院。

韓國瑜說，這次聽到萬美玲講了一句話深受感動，萬美玲說「我一路從議員開始到立法委員，我這麼認真，有一天我離開政壇，我覺得要交棒給下一代年輕人，我自動離開，你沒有話講，但是你憑什麼把我罷免？我這麼認真。」

因此當他們看到牛煦庭進到立法院，真的是冉冉升起了一個立法院的明星，一個耀眼的名字，一個真正以人民為念，以國家為榮，以鄉親為責任的立法委員。最後韓國瑜再度向選民喊話，讓立法院這一顆冉冉升起的明星，全力來支持優秀的立法委員牛煦庭，向民進黨提出最嚴厲的抗議。