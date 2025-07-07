添火力！馮光遠推「非選舉公報」列被罷藍委功績 紀錄片、書集醞釀中

24名國民黨立委、新竹市長罷免案將於7月26日投票，資深媒體人、「給我報報」創辦人馮光遠7日與網路媒體沃草合作推出「大罷免大成功『非』選舉公報」，針對不同立委提出罷免的10大理由，提供各罷免團體及個人陸戰文宣無限下載，為罷免最後階段再添火力。

大罷免遍地開花，中選會公布24名國民黨立委、1名新竹市長罷免案將於7月26日投票。馮光遠今偕沃草營運長洪國鈞、紀錄片導演楊力州、作家朱宥勳等人舉行記者會，大動作公布罷免文宣。

首波開放24位進入第三階段被罷立委的報紙文宣PDF檔，除第一線記者深度報導，也邀請集結名家所寫的罷免論述，經志工團編輯，從文中摘要罷免10大理由，並模擬選票示意圖，加深民眾選舉時的印象，提供所有罷團、民間團體及個人免費無限次下載，不必擔心授權問題。

馮光遠指出，到了罷免最後關頭，必須增加關注度，此次資料統整團隊由沃草主責，再以簡單方式呈現，罷團也能透過網路下載資訊，印出後當作傳單或塞信箱，呈現藍委「功績」；楊力州也表示，Taiwan Action將持續釋出影片，以影像方式傳播罷免論述。

此外，中選會規定，選舉期間所有文宣必須有自然人簽名始得公開，馮光遠今天也親自在24份文宣品上一一簽名，為所有文宣品背書，請大家安心使用。製作團隊表示，目前尚有7位立委未納入726罷免行列，現已針對第二波被罷立委的「非選舉公報」進行編輯作業，後續將會釋出。

朱宥勳預告，罷免投票前後、約7月底，將釋出「體感建立罷免到底文學精選集」，正告國民黨立委，「你們永遠被文學史記住了」；楊力州則說，參與Taiwan Action的所有導演有共識，罷免結束後將串連35個罷團，結合所有影像，將歷史成為電影的一部分。