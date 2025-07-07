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台東「挫賓行動」指控縣府辦說明會護航黃建賓 縣府否認

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
挫賓行動罷免總部指控，5月30日起，立委黃建賓就不斷利用縣政說明會名義在台東市各里進行反罷免宣傳。圖／罷團提供
挫賓行動罷免總部指控，5月30日起，立委黃建賓就不斷利用縣政說明會名義在台東市各里進行反罷免宣傳。圖／罷團提供

台東縣政府7月26日將辦國民黨立委黃建賓罷免投票，罷團指控縣府黨政不分，在各地舉辦縣政說明會宣講反罷免，會場高掛反罷免布條，違反行政中立。縣府否認舉辦系列活動，並強調縣長肖像及標誌等官方圖像遭人冒用，將進一步究責。

挫賓行動罷免總部指出，縣政府縣長秘書團組成「第三階段縣政說明會」，6月18日起在市區、卑南鄉、鹿野鄉、關山鎮，舉辦19場縣政說明會，名義是縣政說明會，現場卻充斥反罷免旗幟及反罷免小物。此外，5月30日起，黃建賓就不斷利用縣政說明會名義在台東市各里進行反罷免宣傳。

此外，民眾原以為參加縣政說明會，到現場才發現內外皆是反罷免的旗幟，且不斷叫鄉親要去投不同意罷免，說明會內容全與縣政無關。罷團指控，罷免投票在即，縣府不該用納稅人的公帑為黃建賓個人進行反罷免宣講。

台東縣府回應，該活動是由洪姓秘書在下班時間舉辦，他擅自以「縣政說明會」為名，且未經授權使用縣長肖像、縣府標誌等官方圖像，對此縣府表達遺憾，並予以嚴正譴責。

縣府強調，一切政務推動均依法定程序執行，未曾授權任何人員辦理與罷免案相關之宣傳活動。任何未經核可即擅用縣政名義、圖像或借用縣府形象進行政治性宣傳之行為，違反行政倫理與社會信賴。

黃建賓辦公室表示，民進黨自己曾經說過，「公務人員依法可在下班時間自由參與政治活動」，黃建賓辦公室對於任何人在下班時間自發性參與活動，予以尊重，但請民進黨跟罷免團體不要雙標，更別忘了賴清德總統是直接與罷免團體開會，甚至還下達軍令全力投入全國大惡罷，這才是最嚴重的行政不中立。

反罷免人士所舉辦的「縣政說明會」，台東縣府否認此活動由官方主辦，主辦人未經同意，擅自使用縣長饒慶鈴照片進行宣傳。圖／罷團提供
反罷免人士所舉辦的「縣政說明會」，台東縣府否認此活動由官方主辦，主辦人未經同意，擅自使用縣長饒慶鈴照片進行宣傳。圖／罷團提供
「縣政說明會」上發送的競選小物。圖／罷團提供
「縣政說明會」上發送的競選小物。圖／罷團提供
縣政說明會從6月18日至7月17日，共辦19場。圖／罷團提供
縣政說明會從6月18日至7月17日，共辦19場。圖／罷團提供

反罷 台東 國民黨 民進黨 罷免 黃建賓

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