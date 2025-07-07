大罷免成敗之關鍵 關稅、中國與綠醜聞

針對大罷免27日起投票，學者施正鋒7日受訪時指出，藍支持者不懂罷免怎麼投可能是成敗關鍵，雖然藍白近來合作增加，但綠為了明年選舉也會積極應戰；學者陳俐甫受訪時說，美國關稅戰、中國的干擾與民進黨形象，將對中間選民怎麼投罷免會有決定性影響。

大罷免將於7月26日與8月23日進行投票，各方都在設法號召支持群眾投票，總統賴清德更舉辦「團結十講」，聲稱向民眾說明團結的重要性，並在演講中批評在野黨濫刪預算，更大的紛爭要用更大的民主解決等，但引發兩極討論，有人認為總統不該親自號召罷免，有人認為政府本應清楚說明立場。

民進黨以逸待勞？

對此，東華大學退休教授施正鋒受訪時表示，民進黨在這次大罷免可以用來操練2026年九合一大選，並挑選可以提名的對象，因此是以逸待勞、穩賺不賠；國民黨的問題是支持者對大罷免不太了解，以為不去投票就是反對，而罷免成功只需要25%選票，民進黨基本盤大約35%，因此各地都會積極動員、以求表現。

他分析說，國民黨之前的戰略有錯，不確定要主打個人、政黨對決抑或是攻擊總統賴清德，個人層面上，國民黨雖在雙北、台中有執政，但南部縣市很多沒有執政，因此反制罷免失敗了；政黨對決上，民眾黨支持者可能認為事不關己，會缺乏積極行動。

關稅戰結果很關鍵

「最近國民黨比較有重回正軌！」施正鋒說，民眾黨也開始幫忙，但他提醒藍白陣營不要輕忽，民進黨一直鴨子划水、資源又多，未來若挾帶資源鼓吹罷免，還是可能會成功。但他認為賴清德的「團結十講」論述，包括南島語族等民族觀很混亂，可能會對罷免成功有反效果。

台灣教授協會會長陳俐甫受訪時則說，他認為有3大因素影響大罷免是否成功。第一是國際局勢，美國對台灣的關稅稅率就會影響，上次川普對台灣實施32%關稅時，民調普遍都不好，若關稅結果不好支持罷免的動機就會下降；若關稅談判結果好，就可以變成「罷藍可增加對美溝通。」

中國干擾多反效果

「中國向來是台灣選舉的主要變因！」陳俐甫說，國台辦近日還呼籲民眾不要支持大罷免，連戰鬥藍的趙少康都不滿，要求中國不要干涉。而過去從反送中、飛彈危機，中國干涉向來都會影響台灣選舉的選情，近來在台海航線、禁限制水域有不少衝突，若中國持續搗亂，就可能會讓中間選民出來支持罷免。

陳俐甫說，另一個是民進黨是否有出現貪腐弊案？他認為國民黨隨著近來連署出包，罷免的理由很充分，再出包的催票率不會高，但若民進黨有出現瑕疵，會讓中間選民擔心「罷了1個藍委，結果綠委也差不多壞」，即是中間選民會因為藍濫刪預算、推動爭議法案而不投給藍，但若綠有爆發弊案，就可能也不會出來支持罷免。

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