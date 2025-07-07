「看不見的國家」東京放映會 旅日台人喊726返鄉投票

為呼籲旅日台人返鄉響應大罷免活動，在日台灣人團體6日晚間在東京舉辦「看不見的國家」特別放映會，250個座位在開放時就被秒殺，現場座無虛席。許多人都表示「已經訂好機票」準備在7月26日回台灣投票。

「看不見的國家」日本放映會，由在日台灣青年組成的日本海外罷團「罷卡ゴミ丼」（簡稱罷卡）主辦，在日台灣婦女會與福爾摩沙株式會社協辦。

罷卡志工賢一受訪表示，罷卡從今年2月就開始收集連署書，這次播放「看不見的國家」就是希望能號召更多台灣人在7月26日回台灣投票。首映開放報名當時，不到1小時就全數報名完畢，11日將在東京加場，13日也將於大阪上映，均為免費入場。

志工Mika表示，罷卡在2月底成立，成員大多是解嚴後出生的年輕人，很多人其實都不清楚解嚴之前的歷史，先前也沒有參加過公民活動，這次站出來原因是感覺「被踩到底線」。透過這部紀錄片的放映和宣講活動，希望更多海外年輕人了解台灣處境。

在日台灣婦女會會長武田佳蓉子表示，「看不見的國家」回顧台灣的民主路，看完就知道公民團體為何要發動大罷免。有些台灣人以為這純粹是政治對決、是爭權奪利的手段，但大家要了解，這其實是自由與極權的對決。大罷免攸關台灣未來的命運，希望鄉親726返台投票罷免，守護台灣民主。

紀錄片放映後，播放志工賢一與導演葛靜文的視訊訪談。提到片中印象深刻的受訪人物，她拿出一套卡牌，裡面有前總統蔡英文的愛貓「想想」。她笑說：「在台灣不能不知道牠。牠有時會突然在訪問時跳進來。」

葛靜文也提到副總統蕭美琴去年上任前訪問捷克，遭中國外交人員尾隨事件。她說，「她真的很令人印象深刻，如此雙語、雙文化背景、傑出，為了所有重要的事挺身而出，非常強大的一位女性，現在是你們的副總統。就算從捷克情報處那裡聽說了真相，中國在捷克試圖衝撞她的座車，她也毫無畏懼，她不會因此退縮」。

她表示，這部紀錄片已經在超過40個以上國家及影展等各處放映，每個看過的人都深受感動，並深深受到台灣人的啟發，「這一切意義非凡，你並不孤單」。「希望台灣人能夠繼續堅持下去，讓大家一起守護台灣的自由，守護民主，讓台灣的民主永存」。

主辦單位最後準備了驚喜，包括立委吳沛憶的錄影談話，還有與立委沈伯洋的現場連線。沈伯洋對現場觀眾表示，現在罷免與反罷免的局勢大概是五五波，相當接近，因此返鄉投票相當重要。很多人一定認識不管是住在海外、或是在台灣的朋友，這些人可能還在猶豫要不要投票，「如果一人能夠拉個2、3票，將會是關鍵」。

他強調，現在是台灣風雨飄搖的時刻，如果這次罷免失敗，會向國際傳遞一個非常錯誤的訊息，尤其在國防和國安方面非常致命的錯誤訊息。