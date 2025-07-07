曝罷團向柯建銘看齊後「另類民調」下修 林濁水喊話回歸理性

力推大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘喊出消滅國民黨，民進黨前立委林濁水感嘆，很難想像重要政治領袖比民團激進百倍，未料罷團人士進一步向柯建銘看齊，對應的是另類民調結果由「罷免10位降到罷免5位」。

大罷免遍地開花，中選會公布24名國民黨立委、1名新竹市長罷免案將於7月26日登場；補件成功的國民黨立委馬文君、游顥罷免案，則於8月23日綁公投投票。這段時間，挺罷、反罷方激烈攻防，民調也時常因應當前局勢出現波動。

林濁水在臉書貼出反共護台志工聯盟的口號，指柯建銘喊出「把國民黨立委全部罷掉，消滅國民黨」，對照罷團訴求「反對政治詐騙，找回專業國會」。他說，很難想像，民進黨總召比公民團體激進百倍。

林濁水認為，目標理性的罷團串連之下，連署出31比0的奇蹟；不料「罷團人士」加碼，意氣風發地進一步向柯建銘看齊，既要消滅國民黨又要總統站第一線，對應的是另類民調由罷10席降到罷5席。他呼籲，「無論如何，為大罷成功，請回歸理性訴求。」

此外，賴總統近日展開「團結十講」，部分民調出現反轉，不利罷免方。反共護台志工聯盟志工、聯電創辦人曹興誠指出，他不覺得有那麼嚴重，但坦言演講確實有些「離題」，並指大罷免原因是因藍白立委公然親共賣台，他不期待賴總統出來為罷團站台，但盼未來能加入抗共保台論述，畢竟國安是總統最重要的職責。