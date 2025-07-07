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從政後碰上司法、罷免紛擾 高虹安：對竹市有不能迴避的責任

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安（右）今接受主持人王淺秋直播節目中廣新聞網《千秋萬事》專訪。記者王駿杰／翻攝
新竹市長高虹安（右）今接受主持人王淺秋直播節目中廣新聞網《千秋萬事》專訪。記者王駿杰／翻攝

新竹市是全台唯一立委、市長雙罷區域，市長高虹安今接受主持人王淺秋直播節目中廣新聞網《千秋萬事》專訪，面對從政後包括司法與罷免的紛擾，王淺秋問高虹安是否會後悔？高虹安說，已經發生的事情無法改變，她仍很感恩有機會在公共事務領域中服務，她對新竹市有責任，且責任是不能迴避的，這是政治人物很重要的觀念。

談起當年從政的初衷，高虹安說，會踏入政治領域其實很意外，也不在自己的人生規畫中，當時是不分區立委，希望用自身在科技業的理工背景協助國家做一些事情，當然參選市長是經過討論的，同時竹市也是台灣重要科技城市，她在新竹有感情，才會參選。

高虹安說，對她而言，2022年共有約9.8萬選民投給她，實現政見是最重要的，因此她上任就建立追蹤管考系統，用E化系統列出來，將各政見進度以KPI方式列出，希望能按表操課，答應選民的政見盡快落實，目前已執行了60幾項政見，還有很多正在進行中。

高虹安回憶，去年一月在立委選舉前幾天，行政院帶教育部官員到新竹市解決高中校舍不足問題，最初承諾會給30億元經費，一個月內要提計畫書給國教署，但從去年一月至今只給了500萬元，她與縣長楊文科都參加該會議，趕出計畫繳交，之後卻無下文，都是自己自籌款去做，去年也自籌預算蓋校舍，那些預算對市府來說都是很承重的負擔，所以藍白政黨修財畫法很重要，讓市府有財源可以做更多事。

高虹安說，有很多科技業的朋友都說從政好辛苦，也說絕不碰政治，至於會不會後悔從政，最後悔的仍是對家人的部分，讓家人承受很多，讓爸媽心疼，對她而言，但在這段時間為國家為社會做的事情，都是一些人生的實現。

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