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專訪談市長罷免 高虹安：竹市將成藍白合示範區

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安（右）今接受主持人王淺秋直播節目中廣新聞網《千秋萬事》專訪。記者王駿杰／翻攝
新竹市長高虹安（右）今接受主持人王淺秋直播節目中廣新聞網《千秋萬事》專訪。記者王駿杰／翻攝

新竹市是全台唯一立委、市長雙罷區域，市長高虹安今接受主持人王淺秋直播節目中廣新聞網《千秋萬事》專訪，針對新竹市長罷免分析，高虹安說，其他縣市僅藍委被罷免，竹市因多了市長罷免案，才會讓兩個政黨再次合作，竹市將成藍白合示範區。這場市長罷免案完全是「綠對抗反綠」，對手資源龐大，藍白一定要合作對抗，且罷免案的結果將有一定程度影響明年市長選舉。

高虹安說，民進黨發起全台大罷免，只有竹市有市長被罷免，其他縣市都是公民團體在主導罷免，賴清德在團結國家十講也稱大罷免是「公民先行」，只有竹市很特別，罷團將總部設在民進黨新竹市黨部，領銜人戴振博是柯建銘特助，發言人林志潔是柯建銘去年提名參選立委的候選人，因此，罷免市長沒有正當性，根本司馬昭之心人盡皆知，她在對抗的，就是柯建銘與其子弟兵，沒有公民團體。

至於民眾黨「中央保安隊」已進駐竹市聲援高虹安，卻有綠營質疑民眾黨為何能幫忙已退黨的高虹安？高虹安說，民眾黨主席黃國昌在中央委員會議達成共識，認為民眾黨在竹市有感情責任，另外，2022年她是以民眾黨籍身分參選，民進黨也與公民團體同行協助罷免活動，藍白卻不能協助反罷？這完全是雙標。

高虹安指出，柯建銘發起大罷免，這也是竹市第一次經歷罷免案，其實很多人不知道規則，沒看過罷免選票，據她了解，地方很多人討厭大罷免，近期也發生罷免與反罷雙方吵架嗆聲，導致社會充滿仇恨暴戾之氣。

高虹安說，這場罷免選舉跟一般民意代表選舉不同，正常選舉要講願景，陳述自身政策與政見，讓民眾知道候選人願意為城市做哪些事，選舉應是很正面的狀態，但罷免選戰卻不停貼標籤，將對方抹黑、抹紅、抹黃，用仇恨對立催出投票率，且過去罷免只是特定縣市，現在卻是全台無差別面臨這樣的狀況。

高虹安指出，她與藍委鄭正鈐都面臨罷免，但雙罷反而有機會凝聚，將非綠力量催出，現在的問題是，很多人並不知道反罷也要出來投票，民進黨甚至衍生出惡劣操作，就是加入許多地方社區網路群組，並將其身分頭貼名稱改為「反對罷免，拒絕投票」，藉此讓反罷民眾搞不清楚要不要出來投票。事實上，若要罷免成功，除同意罷免票數要高過不同意票數外，同意罷免票僅需達到當初市長選舉人數的四分之一即可，因此，目前最重要的，就是努力告訴民眾要出來投反對罷免票。

至於是否考慮連任或重回民眾黨？高虹安說，最關鍵得，大罷免這場仗會有一定程度牽動明年縣市長選舉，各種佈局上大家還是會參考大罷免結果，現在她希望先迎戰這場挑戰，尤其市長罷免不是為了她自己，市長罷免與立委罷免案不同，市長罷免後不會有補選，將由民進黨執政的中央派代理市長，直接沒收民眾選出的民選首長，竹市的未來非常重要，這場仗要先打完，目前沒想太多以後的事。

罷免

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