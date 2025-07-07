快訊

中颱丹娜絲6日23時40分嘉義布袋登陸 嘉南澎湖風雨劇烈

聽新聞
0:00 / 0:00

綠稱大罷免、防颱不衝突 藍批沒血沒淚

聯合報／ 記者張文馨李成蔭黃婉婷／台北報導

丹娜絲颱風襲台，賴清德總統取消「團結國家十講」第五講，卻仍在臉書上遭網友諷刺；另一方面，罷團宣傳活動一度繼續進行，民進黨秘書長林右昌稱兩者並不衝突，國民黨立委吳宗憲昨批，民進黨滿腦子@@@大罷免@@@，沒血沒淚。

賴總統原訂上周六發表團結國家第五講，因颱風逼近取消；他昨下午視察中央災害應變中心，指示中央各部會與地方政府通力合作，審慎因應。

賴總統在臉書提醒民眾防颱，網友留言五花八門，除了回覆總統的防颱提醒外，有人敦促總統快支持普發現金一萬元，也有人說「怎麼不講第五講了，颱風天很適合聽廢話、空話跟笑話耶」。

留言還包括：「敲碗第五講，每一講都好好笑耶，拜託繼續講下去」、「總統好，風雨生信心！支持團結開講！」

「反共護台志工聯盟」發起人、聯電前董事長曹興誠昨天在臉書發文指出，賴總統的演講有些「離題」，不期待賴總統出來為罷團站台，但盼能加入「抗共保台」的論述，畢竟國安是總統最重要的職責。

賴總統取消前天的「團結國家十講」第五講，但罷免國民黨立委團體舉辦的「護國大遶境」當天持續進行，遭質疑不顧民生、只顧鬥爭；林右昌表示，遶境與防颱並不衝突。吳宗憲昨批，政治會使人瘋狂，權力會讓人變樣。

吳宗憲說，民進黨要屏東人放下防颱工作罷免台東立委，曾當過地方首長的林右昌可以說這種話？吳說，前總統馬英九二○一一年舉行記者會說明九二共識時，南瑪都颱風已近屏東，莊瑞雄為此批馬「滿腦子選舉，冷血無情」，如今，民進黨「滿腦子大罷免，沒血沒淚」。

團結國家十講 大罷免 曹興誠 罷免

延伸閱讀

林右昌稱罷免遶境與防颱不衝突 吳宗憲轟：沒血沒淚

影／「罷免原來發神經」 林右昌揭韓國瑜無奈處：立院傅崐萁說了算

林右昌、曹興誠齊批藍委親中投共 藍回嗆大罷免染綠變質

抹紅牌又來了？林右昌、曹興誠聯手批藍委親中、賣台

相關新聞

回防本命區！蔣萬安一天兩度為王鴻薇站台 批綠浪費公帑罷免花10億

大罷免第一波投票將在7月26日登場，北市5席藍委都面臨被罷風波，台北市長蔣萬安今回防本命區，助陣中山、北松山藍委王鴻薇，...

徐巧芯揪白營深入鄰里迎戰大罷免 嗆聲者被眾人反嗆

國民黨立委徐巧芯今舉辦特技團活動，並邀民眾黨副秘書長許甫、台北市議員林珍羽等人站台，引發關注。徐表示，信義及南松山選區一...

綠黨新勢力成形？曹興誠指賴總統十講「離題」 凌濤酸：請神容易送神難

726罷免投票前，賴清德總統啟動「團結十講」引發爭議，反共護台志工聯盟發起人曹興誠今表示「確實有些離題」。對此，國民黨桃...

蔣萬安、盧秀燕、韓國瑜跨區造勢 學者：反罷可望轉守為攻

罷免、反罷進入巷戰廝殺。大罷免第一波投票廿六日登場，國民黨中央規畫「周周有造勢」，黨內要角亦積極投入宣講。其中，台北市長...

新聞眼／藍軍接地氣 壓縮罷免方空間

大罷免攻防白熱化。賴清德總統的前四講失分連連，聯電前董事長曹興誠甚至直言「離題」，不期待賴為罷團站台。對照賴「團結十講牌...

綠稱大罷免、防颱不衝突 藍批沒血沒淚

丹娜絲颱風襲台，賴清德總統取消「團結國家十講」第五講，卻仍在臉書上遭網友諷刺；另一方面，罷團宣傳活動一度繼續進行，民進黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。