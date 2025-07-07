綠稱大罷免、防颱不衝突 藍批沒血沒淚

丹娜絲颱風襲台，賴清德總統取消「團結國家十講」第五講，卻仍在臉書上遭網友諷刺；另一方面，罷團宣傳活動一度繼續進行，民進黨秘書長林右昌稱兩者並不衝突，國民黨立委吳宗憲昨批，民進黨滿腦子@@@大罷免@@@，沒血沒淚。

賴總統原訂上周六發表團結國家第五講，因颱風逼近取消；他昨下午視察中央災害應變中心，指示中央各部會與地方政府通力合作，審慎因應。

賴總統在臉書提醒民眾防颱，網友留言五花八門，除了回覆總統的防颱提醒外，有人敦促總統快支持普發現金一萬元，也有人說「怎麼不講第五講了，颱風天很適合聽廢話、空話跟笑話耶」。

留言還包括：「敲碗第五講，每一講都好好笑耶，拜託繼續講下去」、「總統好，風雨生信心！支持團結開講！」

「反共護台志工聯盟」發起人、聯電前董事長曹興誠昨天在臉書發文指出，賴總統的演講有些「離題」，不期待賴總統出來為罷團站台，但盼能加入「抗共保台」的論述，畢竟國安是總統最重要的職責。

賴總統取消前天的「團結國家十講」第五講，但罷免國民黨立委團體舉辦的「護國大遶境」當天持續進行，遭質疑不顧民生、只顧鬥爭；林右昌表示，遶境與防颱並不衝突。吳宗憲昨批，政治會使人瘋狂，權力會讓人變樣。

吳宗憲說，民進黨要屏東人放下防颱工作罷免台東立委，曾當過地方首長的林右昌可以說這種話？吳說，前總統馬英九二○一一年舉行記者會說明九二共識時，南瑪都颱風已近屏東，莊瑞雄為此批馬「滿腦子選舉，冷血無情」，如今，民進黨「滿腦子大罷免，沒血沒淚」。