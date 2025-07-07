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新聞眼／藍軍接地氣 壓縮罷免方空間
@@@大罷免@@@攻防白熱化。賴清德總統的前四講失分連連，聯電前董事長曹興誠甚至直言「離題」，不期待賴為罷團站台。對照賴「團結十講牌」失靈，台北市長蔣萬安昨在市場掃街，攤商直接大喊「我要一萬元」，說明國民黨拚民生、主打「普發現金」牌，更接地氣。
賴清德總統原訂上周六登場的「團結國家第五講」，因颱風來襲取消。府院首長親自坐鎮中央災害應變中心，要等颱風離境後才能休息。但賴總統「少一講」，對綠營而言，或許反而鬆了一口氣；畢竟從長毛象、雜質說到軍人搭機優先升等，賴總統對演說的過度自信，儼然已經誤判政治情勢，反增更多民怨。
國民黨執政縣市長在風雨來臨之前，趕緊支援藍營立委掃街、反罷免宣講。蔣萬安昨陪立委王鴻薇到本命區掃街，再度展現「師奶殺手」超高人氣，不少民眾和市場攤商訴求普發現金一萬元。
「不想拿納稅錢補貼民進黨錯誤的能源政策」也在網路上持續發酵，國民黨主打「補貼台電，電價照漲」、「以現金回饋取代能源補貼」，成功在社群媒體上引發共鳴；顯見，普發現金政策確實讓民眾很有感，並非如賴總統在獅子會上的演講所說：「你們不需要吧？」
大罷免投票前關鍵倒數廿天，藍綠攻防動見觀瞻。此消彼長下，賴總統若不能在後續演說調整策略，恐將陷入「愈講愈錯」的惡性循環；而藍營持續拋出民眾有感的政策、攻擊對手語病，每一步都精準壓縮罷免方空間。
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