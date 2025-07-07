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蔣萬安、盧秀燕、韓國瑜跨區造勢 學者：反罷可望轉守為攻

聯合報／ 記者鄭媁張文馨林麗玉洪子凱劉懿萱張策／連線報導
台北市長蔣萬安（前左）昨天陪同國民黨立委王鴻薇（前右二）到濱江市場掃街，宣傳反惡罷，有民眾送花支持。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安（前左）昨天陪同國民黨立委王鴻薇（前右二）到濱江市場掃街，宣傳反惡罷，有民眾送花支持。記者林伯東／攝影

罷免、反罷進入巷戰廝殺。大罷免第一波投票廿六日登場，國民黨中央規畫「周周有造勢」，黨內要角亦積極投入宣講。其中，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等藍營縣市長近期強化區域聯防、相互拉抬，立法院長韓國瑜金句連發，「盧蔣韓」反惡罷鐵三角分進合擊，要催出反綠票源最大化。

地方人士表示，蔣萬安有吸引力、盧秀燕有二○二八的光環，韓國瑜背後的韓粉沒有散去，三人都會跨區造勢，拉抬藍軍；搭配賴清德總統「團結國家十講」加深中間選民對鬥爭、惡罷的反感，有助提高投票率。文化大學廣告系教授鈕則勳認為，陸空結合，加上在野整合，反罷戰場可望轉守為攻。

蔣萬安昨回防立委時期本命區，陪國民黨立委王鴻薇掃濱江市場，蔣展現母雞人氣，攤商婆媽熱情表達支持反罷免，熱情擁抱還送花。

蔣萬安憂心，王鴻薇成為民進黨頭號罷免對象，呼籲民眾一定要出來投不同意罷免。

國民黨主席朱立倫火力全開，批賴清德總統上任後只顧搞罷免、鬥對手。朱直言，若靠罷免取得權力，「賴清德會被釘在歷史上，是民主之恥」。

李來希籲退休公教726站出來

曾說要「自求多福」的全國公務人員協會前理事長李來希昨天喊話，賴總統的「雜質」理論，視不同意見者如雜質、穢物，真是欺人太甚，號召退休公教七月廿六日要站出來投票，「不站出來投票，以後恐怕就站不出來了」。

李來希先前不滿藍營立委未能力推停止遞減軍公教退休所得案，曾在臉書指出，「大罷免在即，孤臣無力回天，就請自求多福」。

李來希昨發文表示，他在花蓮健走，路過慈雲莊社區活動廣場，打太極拳的朋友談到大惡罷，無不憂心忡忡，地方派系與民進黨結合，吃相難看，分裂花蓮民心，特別提醒他要站出來投票，不能讓民進黨與無良政客予取予求。

民進黨台北市議員林亮君（右）、立委林楚茵昨與罷團在市場掃街送扇子，但有攤商揮手婉拒說「已有電風扇了」。記者林俊良／攝影
民進黨台北市議員林亮君（右）、立委林楚茵昨與罷團在市場掃街送扇子，但有攤商揮手婉拒說「已有電風扇了」。記者林俊良／攝影

罷免

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