趙少康力挺呂玉玲反惡罷 痛批執政黨大罷免是民主逆流

桃園市國民黨立委呂玉玲今天下午在平鎮區舉辦反惡罷宣講說明會，前中廣董事長趙少康站台引用胡適名言「容忍比自由更可貴」，表示執政黨無差別罷免就是民主逆流，26日投票是台灣民主的關鍵，呼籲鄉親一定要站出來投下不同意罷免票。

呂玉玲反擊民進黨大罷免，連續下鄉舉辦反惡罷宣講說明會，趙少康和國民黨桃園市議員陳韋曄、舒翠玲及多位里長宣示反惡罷決心，凝聚鄉親信心，舒翠玲說，當前立法院生態朝小野大，執政黨不尊重立法院多數聲音，意圖以大罷免扭轉席次，這樣作法沒有道理。

趙少康表示，去年立委選舉才來平鎮、龍潭為呂玉玲助講，民進黨選戰失利後就積極布局大罷免，以公民團體掩護，民主政治就是四年選一次，做好就繼續支持，做不好就換人做，「當前大罷免可以說是民主嗎？」，無差別罷免是民主逆流，全世界只有在台灣發生。

他引用胡適名言「容忍比自由更可貴」，強調，民主就是立場不同大家相互妥協，痛批執政黨完全無法包容不同意見。他也為呂玉玲抱屈、認為，呂玉玲一步一腳印為地方爭取市立醫院、噪音補助，這麼認真的立委，若是做不好，去年怎麼會獲得鄉親支持連任。