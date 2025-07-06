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回防本命區！蔣萬安一天兩度為王鴻薇站台 批綠浪費公帑罷免花10億

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今回防本命區，助陣中山、北松山藍委王鴻薇，上午陪同掃市場，下午也出席政策說明會力挺，痛批民進黨選輸翻桌，還要浪費10億納稅錢搞大罷免，呼籲民眾站出來投下「不同意罷免」，守護優質立委。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安今回防本命區，助陣中山、北松山藍委王鴻薇，上午陪同掃市場，下午也出席政策說明會力挺，痛批民進黨選輸翻桌，還要浪費10億納稅錢搞大罷免，呼籲民眾站出來投下「不同意罷免」，守護優質立委。記者林伯東／攝影

罷免第一波投票將在7月26日登場，北市5席藍委都面臨被罷風波，台北市長蔣萬安今回防本命區，助陣中山、北松山藍委王鴻薇，上午陪同掃市場，下午也出席政策說明會力挺，痛批民進黨選輸翻桌，還要浪費10億納稅錢搞大罷免，呼籲民眾站出來投下「不同意罷免」，守護優質立委。

過去也是該區立委的蔣萬安今天上午陪同王鴻薇掃濱江市場，下午才到中山區劍潭里參加王的政策說明會，包含地方人士，在地國民黨議員柳采葳、陳炳甫、民眾黨議員林珍羽皆到場力挺，活動空間不大但塞到約9成滿民眾約150人，場面熱烈。

蔣萬安表示，此次罷免完全沒有道理，甚至浪費人民10億的納稅錢，就只因為民進黨「選輸就翻桌」，更把立場不同的人視為「雜質」，民眾必須要站出來支持優秀立委，中山區選民結構一直都是「綠大於藍」，且國民黨籍里長僅約三分之一選情相當艱困，王鴻薇更成為民進黨頭號罷免對象，呼籲民眾一定要站出來投下「不投意罷免」，讓台北市與中山區驕傲的王繼續留在立法院。

王鴻薇也說，民進黨發動罷免，甚至動用司法、媒體追殺，強力監督的國民黨立委，賴清德總統稱「團結十講」卻越講越分裂淪為「亂台十講」，這次投票至關重要，投票率將會是最終罷免的關鍵，有很多民眾對她表示支持但卻不知道要投票，呼籲大家回去告訴親朋好友，一定要站出來投不同意罷免，衝高投票率。

柳采葳表示，賴政府透過網軍獵巫、掌控媒體與網路、扭曲歷史等方式，走向獨裁，反而指控王是「中共同路人」，但實際上「共諜」卻是在民進黨內部被找到，王提出80歲長者健保免費、國軍加薪等都福國利民，並未親共；陳炳甫也痛批，此次罷免不但勞民傷財、劣幣驅逐良幣，甚至會動搖國本投票，完全就是民進黨「私心」而去拉下優秀立委。

林珍羽也說，過去一年賴政府沒有顯著政績，反而王鴻薇與在野黨聯手為台北市爭取到416億預算，中央政府卻藉罷免停擺地方建設，呼籲在野黨必須團結「反獨裁、反惡霸」。

台北市長蔣萬安今回防本命區，助陣中山、北松山藍委王鴻薇，上午陪同掃市場，下午也出席政策說明會力挺，痛批民進黨選輸翻桌，還要浪費10億納稅錢搞大罷免，呼籲民眾站出來投下「不同意罷免」，守護優質立委。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安今回防本命區，助陣中山、北松山藍委王鴻薇，上午陪同掃市場，下午也出席政策說明會力挺，痛批民進黨選輸翻桌，還要浪費10億納稅錢搞大罷免，呼籲民眾站出來投下「不同意罷免」，守護優質立委。記者林伯東／攝影

柳采葳 王鴻薇 罷免 蔣萬安

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