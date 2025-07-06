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許甫是2026台北松信議員好人選？ 徐巧芯直呼「太好了」

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯（右）今舉辦特技團活動，並邀民眾黨副秘書長許甫（左）、台北市議員林珍羽等人站台。記者李成蔭／攝影
國民黨立委徐巧芯（右）今舉辦特技團活動，並邀民眾黨副秘書長許甫（左）、台北市議員林珍羽等人站台。記者李成蔭／攝影

民眾黨在這次反罷過程中不缺席，黨副秘書長許甫將主責台北松信區，被外界認為在布局當地2026議員；許甫低調表示，現在講這都太早，目前以全力反罷為主。當地國民黨立委徐巧芯被問到許甫是否是好人選時則說，「太好了，而且還有珍羽」，大家關係都很好。

徐巧芯今舉辦特技團活動，並邀許甫、民眾黨台北市議員林珍羽等人站台，引發關注。徐巧芯表示，信義及南松山選區一直是藍白合示範區，盼大家共同贏過這次挑戰；許甫也說，不論站台或掃街都一定會協助。

今行程也引發外界關注許甫未來在松信的相關規畫，因為民眾黨主席黃國昌先前要求許甫除中央黨部相關工作外，也要規畫反惡罷活動，盼能號召所有在松山、信義區的民眾支持者反罷免；外界推測，很可能是欽點許甫出戰松山信義區2026議員。

雖然黃國昌強調「講這個太早了」，但也提到「接下來許甫會很辛苦」，尤其許甫今日首度穿著印有民眾黨中央黨部副秘書長職稱的「戰鬥背心」，被外界認為已經開始打在地知名度，為未來鋪路。

許甫稍早接受媒體聯訪時表示，今天的確是第一次公開穿幹部背心，但這是要代表民眾黨宣誓，不只是反惡霸，而且也支持徐巧芯留在國會， ；黨部內部作業是8月選決會，才會有相關討論，因此目前講都太早，還是先全力幫忙度過過反惡罷為主。

至於許輔是否是很好的2026松信議員人選？徐巧芯僅說「太好了，而且還有珍羽」，大家彼此都有很好的關係，所以很開心今天兩人到場支持，與民眾互動，對她的幫助非常大。

國民黨立委徐巧芯（右）今舉辦特技團活動，並邀民眾黨副秘書長許甫（左）、台北市議員林珍羽等人站台。記者李成蔭／攝影
國民黨立委徐巧芯（右）今舉辦特技團活動，並邀民眾黨副秘書長許甫（左）、台北市議員林珍羽等人站台。記者李成蔭／攝影

徐巧芯 民眾黨 罷免 許甫

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