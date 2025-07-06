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颱風直撲南部陳亭妃回防守護台南 妃妃鐵馬繼續應援新北

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
颱風直撲南部陳亭妃回防守護台南，「妃妃鐵馬」繼續應援新北。圖／陳亭妃辦公室提供
颱風直撲南部陳亭妃回防守護台南，「妃妃鐵馬」繼續應援新北。圖／陳亭妃辦公室提供

颱風丹娜絲升級中颱直撲台灣西南地區，民進黨立委陳亭妃立即改變個人「妃妃鐵馬」應援新北罷團行程，今天早上立刻回防台南，而應援罷團騎宣行程則由妃妃鐵馬隊團隊繼續完成。

氣象署將影響台灣颱風路徑分為10大類，丹娜絲路徑是屬於罕見，通過台灣南部向東或東北進行，上一次類似狀況是2012年的泰利颱風，而台南也因為丹娜絲颱風停止上班上課，陳亭妃今天一大早立馬取消個人應援新北罷區騎宣行程，回到台南瞭解各地颱風狀況；但因為新北市尚未受到颱風直接影響，天氣一切正常，所以尊重罷團的決定，「妃妃鐵馬」團隊則與新北5個罷團結合繼續騎行宣講，持續擴散726同意罷免投票的動能。

「妃妃鐵馬隊」新北第一站從板橋出發，與在地板橋罷團「新北大刪元」以及「新店拔羅波」新店罷團結合，接著前進雙和，雙和罷團「倫刪立舒、無獻清林」加入鐵馬隊伍，團結騎宣的力道越來越大；下午則前往淡水，與罷團「罷洪刻不容楷」騎宣，接著到汐止，與罷團「齊心斷翔」在汐止進行騎行宣講。

這些罷團和罷區分別對應新北市六名藍委葉元之（板橋東）、張智倫（中和）、林德福（永和）、羅明才（新店）、洪孟楷（北海岸）、廖先翔（汐止七星），陳亭妃團隊呼籲，「大罷免、大成功」。

台南 罷免 陳亭妃

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