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王定宇包場「看不見的國家」 盼助大罷免聲勢

中央社／ 台南6日電
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委王定宇今天在台南市南紡威秀影城，以包場方式邀請民眾觀賞紀錄片「看不見的國家」。王定宇說，相信這部紀錄片可以帶給大家啟示，為@@@大罷免@@@行動增添更多柴火。

王定宇服務處統計，下午約有200多名民眾進場觀看，其中不少人拿著各式各樣標語、旗幟進場，為反共保台大罷免行動加油。

王定宇表示，「看不見的國家」是台灣民主進程重要影像資料，片中透過台海危機、歷次總統大選等歷史場景還原，細數台灣在威權體制、共產脅迫等極端政治環境下所綻放出的民主花朵。

王定宇提到，另一個觀片重點是透過鏡頭描述台灣的外交困境，更不時加入中共對台灣進行恫嚇畫面，提醒國際社會，台海是民主與共產兩大陣營終極論證之處，更昭告世人，西太平洋上有一個國家，堅強挺立抗衡共產極權數十年，名字叫中華民國，也可稱之為台灣。

王定宇表示，這部影片殺青時，青鳥行動未能入陣，但片中卻對當年太陽花學運有許多著墨，這些影像透露出強烈訊息，就是每逢台灣有難時，總會有一群年輕人挺身而出，這些年輕人在體制外所衝撞出的民主成果，遠大於體制內改革。

王定宇呼籲，看完「看不見的國家」，走出電影院的民眾應有所省思，一起加入罷團反共保台大罷免行列。

大罷免 民進黨 王定宇 紀錄片 罷免 電影院

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