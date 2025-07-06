徐巧芯揪白營深入鄰里迎戰大罷免 嗆聲者被眾人反嗆

國民黨立委徐巧芯今舉辦特技團活動，並邀民眾黨副秘書長許甫、台北市議員林珍羽等人站台，引發關注。徐表示，信義及南松山選區一直是藍白合示範區，盼大家共同贏過這次挑戰；許也說，不論站台或掃街都一定會協助。另外，過程中有一民眾嗆聲，不過馬上遭眾多支持者反嗆。徐巧芯則說，很多選民都會意見，大罷免只是少數聲音。

大罷免第一波投票日726進逼，各國民黨立委也積極辦活動反罷，徐巧芯今下午於台北市信義區公所大禮堂舉辦「李棠華特技團活動演出」，吸引眾多親子參與，現場500個座位座無虛席，工作人員還因此緊急多增更多椅子。該活動也邀請民眾黨中央幹部及民代站台，引發關注。

徐巧芯說，信義及南松山選區一直是藍白合示範區，過去在台北市議會，到未來國會中，彼此互動都非常緊密，尤其今天的活動並沒有那麼政治，就是一個讓孩童快樂，親子可以共渡的歡樂下午時光；其實早在黃國昌要求許甫投入松信反罷活動前，就已邀許，盼大家一同贏過這次挑戰。

聯訪過程中，現場也有一位民眾突然路過大喊「大罷免，大成功」，馬上遭現場眾多支持者回應「大罷免，大失敗」。徐巧芯表示，其實不用她喊，選民大家都會自己幫她喊，大罷免只是少數聲音；民眾慢慢從冷漠不知道要做什麼，現在更多是主動表現自身「大惡罷，大失敗」的意見。