綠黨新勢力成形？曹興誠指賴總統十講「離題」 凌濤酸：請神容易送神難

726罷免投票前，賴清德總統啟動「團結十講」引發爭議，反共護台志工聯盟發起人曹興誠今表示「確實有些離題」。對此，國民黨桃園市議員凌濤諷刺，一場大罷免成就曹興誠，賴清德總統請神容易送神難，「綠營曹國師的話，賴總統能不聽嗎？」

曹興誠今發文表示，對於外界有聲音稱賴清德造成大罷免逆轉，其中原因是「團結十講」內容不當、引起反彈，他認為情況沒那麼嚴重，不過演講有些離題這倒是真的；他不期待賴清德為罷團站台，但期盼能加入抗共保台的論述，畢竟國安是總統最重要的職責。

對此，凌濤諷刺，罷團領袖曹興誠說賴清德「離題」，並且不期待他會罷團站台，「我非常反對！會不會如此一來，賴總統後面的六講就不繼續了？我安排的冠名贊助呢？」

凌濤表示，現在傳出民進黨「曹派」成形，成為民進黨派系不可忽視的一股勢力，挾著青鳥東南西北飛，已與民進黨秘書長平起平坐，未來恐怕連2026民進黨縣市長提名都會參與，「尾大不掉」已是基本款。

凌濤表示，一場大罷免成就了曹興誠、柯建銘，賴請神容易送神難，全台大遶境正在進行，綠營曹國師的話，賴總統能不聽嗎？未來民進黨誰說的算？還是根本是賴挾曹系以抗泛「英系」的反撲？