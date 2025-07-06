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林右昌稱罷免遶境與防颱不衝突 吳宗憲轟：沒血沒淚

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報資料照
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報資料照

丹娜絲颱風來襲，不過仍有相關罷免活動進行中，外界質疑執政黨不顧防颱工作，還在搞反罷免。國民黨立委吳宗憲，防颱當前，民進黨昨天卻動員屏東民眾到台東搞罷免，民進黨秘書長林右昌還說「遶境與防颱並不衝突」，這是當過地方父母官該說的話？民進黨滿腦子大罷免，沒血沒淚。

罷免國民黨立委團體舉辦的「護國大遶境」活動昨持續進行，引發外界質疑「不顧民生、只顧鬥爭」；民進黨秘書長林右昌昨受訪表示，遶境與防颱並不衝突，跟隨傅崐萁作惡才嚴重。該言論一出，也引發爭議。

「政治會使人瘋狂，權力會讓人變樣」吳宗憲批評，在防範家園受侵害之際，民進黨還動員200至300的屏東民眾到台東參加「繞境」，幾乎是整個隊伍的一半，要屏東人放下防颱工作來罷免台東立委，難道這個就是民進黨立委莊瑞雄經營台東的方法？覬覦的是日後補選？台東人不接受如此政治惡鬥，台東立委台東人自己挺。

吳宗憲指出，林右昌當過基隆市長，現在想要挑戰新北市長，竟認為防颱跟罷免不衝突，這像是當過地方父母官該說的話嗎？百姓生活在水深火熱中，卻見綠營高官唸著抗中保台咒語，驅使著青鳥、黑熊、罷團鬥爭，更惡搞宗教遶境的形式來讓民眾彼此分裂。

吳宗憲回憶，前總統馬英九於2011年召開說明九二共識記者會時，因為南瑪都颱風已靠近屏東，民進黨莊瑞雄就曾轟「滿腦子選舉，冷血無情。」回到現在，送給民進黨，滿腦子大罷免，沒血沒淚，台灣怎麼會有這樣的執政黨。

吳宗憲呼籲，為下一代還有台灣的未來，仍堅信清廉、勤政、愛鄉土的民進黨而支持者們，請重拾起黨外的精神與價值，給造成台灣失控的賴清德總統與民進黨立法院黨團總召柯建銘一個教訓，否則受迫害的就是台灣子子孫孫。

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