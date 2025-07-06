不再要藍委「自求多福」了 李來希號召退休公教「726要投票」

全台大罷免延燒，全國公務人員協會前理事長李來希今天表示，賴清德總統最近的雜質理論，視不同意見的人如同雜質穢物，真是欺人太甚，號召退休公教7月26日要站出來投票，「不站出來投票，以後恐怕就站不出來了。」

李來希先前在臉書指出，停止逐年遞減退休所得的修法既單純又能安撫人心，符合公平正義，完全沒有違憲疑慮，但退休軍公教們至今的殷殷期待落空，「大罷免在即，孤臣無力回天，就請自求多福。」

李來希表示，今路過慈雲莊社區活動廣場，打太極拳的朋友熱情打招呼，話題談到大惡罷上，無不憂心忡忡，地方派系與民進黨結合，吃相難看，分裂花蓮民心，特別提醒他要站出來投票，不能讓民進黨與無良政客予取予求。

李來希表示，這不只是檢驗一個政治人物的支持度，更是國家未來走向的指標，看看賴清德總統最近的雜質理論，視不同意見的人如同雜質穢物，真是欺人太甚，「夥伴們應該會知所選擇吧？」他本以為這些晨運的人是退休公教，詢問之下竟都不是。他們說，雖然不是公教人員，但都支持退休公教團體的主張；如果真是這樣，那就可以放心向前走，呼籲大家記得7月26日要站出來投票。