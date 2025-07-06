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朱立倫批「罷免奪權民主」 6藍委齊籲：726投不同意票

聯合報／ 記者張策劉懿萱／新北即時報導
國民黨主席朱立倫（中）率立委羅明才（右二）、洪孟楷（右三）、林德福（右四）、廖先翔（左四）、葉元之（左三）、張智倫（左二）出席「反惡罷、力挺藍委 勞工暨客家團體後援會」。記者張策／攝影
國民黨主席朱立倫（中）率立委羅明才（右二）、洪孟楷（右三）、林德福（右四）、廖先翔（左四）、葉元之（左三）、張智倫（左二）出席「反惡罷、力挺藍委 勞工暨客家團體後援會」。記者張策／攝影

國民黨今早在板橋舉辦「反惡罷、力挺藍委 勞工暨客家團體後援會」，黨主席朱立倫痛批，賴清德上任後只顧「搞罷免、鬥對手」，罷免在野黨立委來取得國會多數是「民主之恥」，強調此次投票是民主保衛戰，「不同意罷免，就是對獨裁說不」。

朱立倫表示，「我們只希望社會安定團結，不要對立、不要衝突」，然而賴清德上任後，國會無法過半，就以罷免方式鬥倒反對者，「這在全世界民主國家都沒有前例」，也從未有過執政者為奪國會多數，動用國家機器罷免在野黨。他直言，若靠罷免來取得權力，「賴清德會被釘在歷史上，是民主之恥」。

他也指出，當前台灣民眾真正憂心的問題應是美國關稅政策、詐騙氾濫、房價飆高與台幣升值帶來的出口壓力。「三個月內台幣升值13%，企業等於少了13%的收入，怎麼撐下去？年輕人暑假畢業怎麼找工作？這些問題賴清德有沒有解決？沒有，他只在搞大罷免。」

朱立倫說，726的投票不只是對國民黨支持，而是「民主關鍵的一戰」，他呼籲所有民眾站出來，「票投不同意罷免」，才能守護台灣民主與正常生活。

六位遭罷免的新北藍委洪孟楷、張智倫、葉元之、羅明才、林德福與廖先翔全數出席，紛紛表態將團結迎戰，籲支持者踴躍投票。洪孟楷說，這次罷免是「無差別攻擊在野黨」，詐騙氾濫、物價飆漲才應該是團結十講的主題，「希望大家每天拉五票，票投不同意罷免」。

張智倫則提及他在立院努力推動國光客運站設置、客語發展政策，呼籲用選票肯定在野力量；羅明才感嘆，罷免是有重大瑕疵才進行的動作，不是權力鬥爭的工具，「這些優秀委員憑什麼被罷免？」；廖先翔則直言，「不是為了國民黨，是為了台灣民主體制能不能正常運行。」

林德福表示，當前政府空轉、內耗，國民黨立委只是想讓兩岸和平、經濟發展，「不該用罷免來鬥在野黨」；葉元之則說，自己只贏2000票成為被罷免的理由，「這是一場再選一次的選舉」，呼籲大家投下不同意票，制止民進黨亂搞。

新北市長侯友宜因應颱風進駐災害應變中心而未能到場，但特別錄影聲援，與強調：「六位立委都認真做事，726站出來投不同意罷免，不然我們的民主會倒退。」

國民黨 朱立倫 罷免 賴清德

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