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影／朱立倫批賴清德 靠罷免取得國會多數是「民主之恥」

攝影中心／ 記者黃義書 /新北即時報導
國民黨主席朱立倫（中）率同遭罷免進入第三階段投票的新北市黨籍立委張智倫（左一）、葉元之（左二）、林德福（右三）、洪孟楷（右二）、廖先翔（左三）及補件罷免的羅明才（右一），共6位立委，一同比出「反罷免手勢」，請民眾726站出來投下不同意罷免票。記者黃義書／攝影
國民黨主席朱立倫（中）率同遭罷免進入第三階段投票的新北市黨籍立委張智倫（左一）、葉元之（左二）、林德福（右三）、洪孟楷（右二）、廖先翔（左三）及補件罷免的羅明才（右一），共6位立委，一同比出「反罷免手勢」，請民眾726站出來投下不同意罷免票。記者黃義書／攝影

國民黨主席朱立倫上午出席在板橋區公所舉辦「顧客家 護民主」勞工、客家團體後援會成立大會。面對大罷免進入第3階段，中選會公告共有24位國民黨立委罷免案成案，預計7月26日投開票。黨中央為反制大罷免，幫遭罷免進入第三階段投票的黨籍立委張智倫、葉元之、林德福、洪孟楷、廖先翔及補件罷免的羅明才，共6位立催票反罷免，呼籲民眾726站出來投下不同意罷免票，捍衛台灣民主自由。

朱立倫宣講時表示，賴清德總統在國公會沒有掌握多數，所以發動罷免。台灣民主走過30幾年，多次政黨輪替，國會可以是多數、可以是少數。從來沒有聽過，有執政者想靠罷免在野黨取得國會多數；世界的民主國家，也找不到任何的執政者，敢要用來罷免在野黨取得多數。這就是最嚴重的反民主、最嚴重的破壞民主、最嚴重的要摧毀民主。

朱立倫批評賴清德指，賴清德會在歷史上記上一筆，他是「民主之恥」。這個獨裁者創下台灣最大的一個民主惡例。如果可以這樣做，台灣以後沒完沒了。所有的選舉都沒有效，第二年全部來罷免。憲法所規定的任期制都無效，都用罷免來解決。

國民黨主席朱立倫上午出席在板橋區公所舉辦「顧客家 護民主」勞工、客家團體後援會成立大會，批評賴清德表示，在國會沒有掌握多數，所以發動罷免。台灣民主走過30幾年，多次政黨輪替，從來沒有聽過，有執政者想靠罷免在野黨取得國會多數。記者黃義書／攝影
國民黨主席朱立倫上午出席在板橋區公所舉辦「顧客家 護民主」勞工、客家團體後援會成立大會，批評賴清德表示，在國會沒有掌握多數，所以發動罷免。台灣民主走過30幾年，多次政黨輪替，從來沒有聽過，有執政者想靠罷免在野黨取得國會多數。記者黃義書／攝影

朱立倫 罷免 賴清德

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