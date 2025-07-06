幫李彥秀到東湖市場拜票 游淑慧曝心得：之前被騙了..

反罷免國民黨周末分進合擊，港湖北市議員游淑慧今一早到東湖五分市場，幫李彥秀請託726投不同意票，游在臉書自曝拜票後心得，游說後悔沒開直播，之前被罷免嗆聲新聞騙了，她到市場反罷免「手上竟被塞滿小禮物。」

距大罷免726投票倒數3周不到，游淑慧昨下午在南港舉辦親子活動，邀請立委李彥秀，並請託民眾支持反罷免，游說，南港從早期的工業區台北黑鄉，變到如今有大型商場、會展中心、五鐵共構等。南港一點一滴蛻變，並且平安幸福改變，也希望民眾支持7月26日用一張不同意罷免的票，支持在地努力26年的李彥秀、留住大家2024年的選擇。

今天游淑慧再到東湖的五分市場，幫李彥秀宣傳投不同意罷免票。由於東湖五分市場，是過去大選、地方選舉期間，各政黨候選人必來拜票的市場，游淑慧今上午到五分市場拜票後，也在臉書自曝上午拜票心得。

游淑慧說，之前被某些特定媒體老愛報罷免嗆聲的新聞騙了，好像到處滿滿罷免浪潮，不過她今天拜完票準備離開的時候，「莫名的……我的手上被塞滿了小禮物……」、「看我拿到禮物，笑的多開心。」游說，市場內滿滿的「彥秀加游」聲，她也後悔地小聲跟助理說「啊，早知道來開個直播！」