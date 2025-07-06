快訊

陸啟用W121航線 學者：回應賴清德「團結國家十講」

ETF成交量有差？00923被00922超車…糾結是否換0050或006208

丹娜絲颱風屏東滿州降大雨 山洪爆發部落106人預警性撤離

幫李彥秀到東湖市場拜票 游淑慧曝心得：之前被騙了..

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
反罷免國民黨周末分進合擊，港湖北市議員游淑慧今一早到東湖五分市場，幫李彥秀請託726投不同意票，游在臉書自曝拜票後心得說，之前被罷免嗆聲新聞騙了，她到市場反罷免「手上被塞滿小禮物。」圖／引用自游淑慧臉書
反罷免國民黨周末分進合擊，港湖北市議員游淑慧今一早到東湖五分市場，幫李彥秀請託726投不同意票，游在臉書自曝拜票後心得說，之前被罷免嗆聲新聞騙了，她到市場反罷免「手上被塞滿小禮物。」圖／引用自游淑慧臉書

罷免國民黨周末分進合擊，港湖北市議員游淑慧今一早到東湖五分市場，幫李彥秀請託726投不同意票，游在臉書自曝拜票後心得，游說後悔沒開直播，之前被罷免嗆聲新聞騙了，她到市場反罷免「手上竟被塞滿小禮物。」

距大罷免726投票倒數3周不到，游淑慧昨下午在南港舉辦親子活動，邀請立委李彥秀，並請託民眾支持反罷免，游說，南港從早期的工業區台北黑鄉，變到如今有大型商場、會展中心、五鐵共構等。南港一點一滴蛻變，並且平安幸福改變，也希望民眾支持7月26日用一張不同意罷免的票，支持在地努力26年的李彥秀、留住大家2024年的選擇。

今天游淑慧再到東湖的五分市場，幫李彥秀宣傳投不同意罷免票。由於東湖五分市場，是過去大選、地方選舉期間，各政黨候選人必來拜票的市場，游淑慧今上午到五分市場拜票後，也在臉書自曝上午拜票心得。

游淑慧說，之前被某些特定媒體老愛報罷免嗆聲的新聞騙了，好像到處滿滿罷免浪潮，不過她今天拜完票準備離開的時候，「莫名的……我的手上被塞滿了小禮物……」、「看我拿到禮物，笑的多開心。」游說，市場內滿滿的「彥秀加游」聲，她也後悔地小聲跟助理說「啊，早知道來開個直播！」

拜票 李彥秀 游淑慧 罷免

延伸閱讀

合成檢察官照片2人收押 游淑慧諷：本案還有什麼複雜難偵之處？

看完「造山者」可抬頭挺胸！ 游淑慧：台灣沒偷美國的晶片

「迷因」版主涉恐嚇京華城檢察官遭聲押 游淑慧：綠粉專也要辦

賴清德「雜質說」游淑慧：不僅針對在野 連黨內也不放過

相關新聞

王義川率200機車掃街催大罷免 7旬翁由藍變色嘆：看不下去立院亂象

7月26日罷免投票剩下21天，桃園市藍營六席立委全進入投票定生死，民進黨今下午由立委王義川領軍，與市議員及罷團，從平鎮區...

朱立倫批「罷免奪權民主」 6藍委齊籲：726投不同意票

國民黨今早在板橋舉辦「反惡罷、力挺藍委 勞工暨客家團體後援會」，黨主席朱立倫痛批，賴清德上任後只顧「搞罷免、鬥對手」，罷...

國民黨台北市大造勢後 盧蔣韓反惡罷鐵三角成形

大罷免第一波投票7月26日登場，國民黨規畫未來「周周有造勢」，藍營要角積極投入反惡罷宣講。其中，台北市長蔣萬安、台中市長...

726罷免選務人力缺口新北還差2000人 侯友宜：確實碰到困難

大罷免遍地烽火，選務作業相當棘手，要找足投票所、選務人員，相當困難。新北市選委會表示，7月26日罷免案需求1萬2000多...

韓國瑜讚「人中呂布」遭綠酸反諷 趙少康緩頰：黃國昌蠻夠意思

立法院長韓國瑜與民眾黨主席、立委黃國昌昨出席同場活動，韓稱讚黃是「人中呂布，馬中赤兔」，卻意外遭解讀成暗諷黃是「三姓家奴...

超人氣母雞！蔣萬安本命區陪王鴻薇掃市場 婆媽好熱情

距大罷免726投票倒數，北市長蔣萬安今回防本命區，陪立委王鴻薇掃濱江市場，蔣萬安當母雞人氣王當之無愧，許多攤商婆媽熱情表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。