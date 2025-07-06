被問黃呂錦茹羈押禁見還傳話 朱立倫微笑揮手快步離場
國民黨昨日在台北市府前廣場辦「反惡罷」造勢，國民黨立委王鴻薇說北市黨部主委黃呂錦茹，透過律師傳話，表示掛念北市5藍委選情，遭律師質疑羈押禁見的人可傳話嗎？國民黨部主委朱立倫今面對媒體詢問，僅微笑致意，隨後快步離開會場。
王鴻薇昨日在反惡罷造勢說，民進黨為搞@@@大罷免@@@，國民黨每一個地方黨部都被搜索、羈押，包含台北市黨部主委黃呂錦茹現在人還在裡面，她現在沒辦法見到她的家人，只能見到律師，最近傳話給他們表示，黃呂在裡面仍心心念念、想著5位立委罷免選情。一席話遭律師林智群質疑，羈押禁見的人可傳話嗎？就算是有傳話，誰會這樣大剌剌的講出來？
朱立倫今赴板橋區公所，為新北6名藍委站台宣講反惡罷，新北市長侯友宜原訂出席，因颱風丹娜絲逼近取消，坐鎮災害應變中心，改由影片力挺反罷免。而朱面對媒體追問，王鴻薇稱黃呂錦茹透過律師傳話一事，朱僅微笑揮手致意，隨後快步離開。
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