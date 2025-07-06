影／颱風來襲前林亮君、林楚茵市場掃街 籲民眾同意罷免
今年第4號颱風丹娜絲已漸漸逼近台灣，但趁著台北市還是晴空萬里之際，力挺罷免藍委王鴻薇的民進黨台北市議員林亮君、不分區立委林楚茵在今天上午與罷團在長春市場掃街，呼籲民眾投票當天投下同意罷免。
距離7月26日全台大罷免不到三個禮拜，挺罷方、反罷方皆選在假日路口持續掃街拜票；今早趁著台北市還是晴空萬里之際，民進黨台北市議員林亮君、不分區立委林楚茵在今（6）日上午與罷團在長春市場掃街，兩人在活動前也接受媒體聯訪。面對颱風「丹娜絲」逼近，兩人站出來掃街，林亮君表示，由於預計颱風天有北部朋友會到市場採買、補貨，因此把握在颱風前最後的時間掃街，也提醒大家7月26日出門投票，同時提醒大家做好防颱準備。
林楚茵則表示，因為這次颱風是由南而北，預計北台灣民眾會利用週末的早晨一定特別想要趕緊做防颱準備，若稍後風雨明顯時大家在家就能拿出手機，一方面和親朋好友說要做好防颱準備，但另外一個守護台灣家園，就是726要出來投票，且要票投同意，因此在家一邊防颱一邊也可以持續關注大罷免。
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