國民黨台北市大造勢後 盧蔣韓反惡罷鐵三角成形

大罷免第一波投票7月26日登場，國民黨規畫未來「周周有造勢」，藍營要角積極投入反惡罷宣講。其中，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等藍營縣市長近期強化區域聯防、相互拉抬，立法院長韓國瑜金句連發護藍委，「盧蔣韓」反惡罷鐵三角分進合擊，要催出反綠票源最大化。

國民黨台北市黨部昨舉辦「反惡罷」首場大造勢活動，卻不見座無虛席的盛況。中廣前董事長趙少康表示，天氣太熱成為一大主因，但也並非壞事，選舉最怕鬆懈，這樣反而給黨內一個警示。當天氣溫高、現場遮蔽處少，加上動員量能不足，藍營原先即預料人數會不如預期。氣候與出國兩因素，更成為催不出藍軍投票的最大隱憂。

面對這場沒有明確民進黨對手的選戰，地方人士表示，這需要群眾魅力，蔣萬安有吸引力、盧秀燕有2028準總統候選人的光環，韓國瑜背後的韓粉沒有散去，這些人都會跨區造勢，拉抬藍軍。

藍營人士也說，從近期造勢活動來看，蔣、盧、韓人氣魅力各有擅場，形成鐵三角後更有利在區域聯防有交叉拉抬的效果；搭配賴清德總統「團結國家十講」加深中間選民對鬥爭、惡罷的反感，都有助提高投票率。

文化大學廣告系教授鈕則勳認為，蔣萬安將自己定位成破風手，吸收綠營炮火讓藍軍主帥盧秀燕衝線得分；盧秀燕日前火力全開，跳脫「媽媽市長」人設，拉高成「決戰賴清德」的藍營共主形象。韓國瑜作為立法院長，更是藍委的政績推銷者和見證者，除了主導議題設定，他與藍委是生命共同體，多罷一席，國會龍頭寶座就多一分風險，絕對會傾全力護盤。陸空結合，加上在野整合，反罷戰場可望轉守為攻。

地方人士也說，除了檯面上氣勢的營造，這場選舉最終還是要回到陸戰和組織戰，精準帶動支持者出門反罷免，才是選戰的關鍵；除了傳統藍白對抗，還要思考個別選區的特性，尤其是部分選區有藍營內部的齟齬，必須在投票前化解心結，否則這些細微的差異可能左右選舉結果。

此外，盧秀燕近日與民眾黨主席黃國昌合作，藍白宣傳反罷免，地方人士也示警，黃國昌是兩面刃，有助穩定藍委心態，藍營似乎得到白色力量支持，但實際投票率很難說；從另一面角度看，當藍軍親手造了舞台給黃國昌，未來黃國昌一定影響國民黨。