726罷免選務人力缺口新北還差2000人 侯友宜：確實碰到困難

大罷免遍地烽火，選務作業相當棘手，要找足投票所、選務人員，相當困難。新北市選委會表示，7月26日罷免案需求1萬2000多名人力，目前還有2000人左右缺額。新北市長侯友宜說，大罷免作業時間倉促，又碰上暑假，人力調整上確實遇到一些困難。

新北有5個區域立委選區將在7月26日投票，侯友宜今受訪談到，7月26日新北選務達到16個行政區域，因為作業時間相當短，剛好碰上暑假期間，選務工作在人力調整上確實碰到很多困難。侯表示，投票所部分目前已經處理好了，但是選務人員目前大概還少了2000名人員，會再做好整個行政資源的調配，讓選務工作能順利。

新北市選委會副總幹事黃堯章指出，新北市目前的罷免區域，需要投票所1147處，工作人員1萬2000多人，目前投開票所差不多已經底定，人員部分還差2000多人持續招募中，規定是要在7月15日前完成。至於8月23日公投部分，需要2683投開票所，工作人員要2萬8000多人，目前已完成9成人員招募，依規定要在7月30日前完成。

黃堯章指出，選務人員依規定主任管理員、主任監察員必須是要現任的公教人員，管理人員要有三分之一現任公教人員，另外三分之二可以由社會人士參加。

「目前公教人員與社會人士都還有缺額。」黃堯章說，離招募截止日還有一段時間，2000名缺額應能如期順利招募完成。

至於投開票所常用到的學校部分，不少學校正在進行工程，黃堯章說，教室可以挪用與調整，目前場地應該沒有問題。