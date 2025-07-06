快訊

陸啟用W121航線 學者：回應賴清德「團結國家十講」

ETF成交量有差？00923被00922超車…糾結是否換0050或006208

丹娜絲颱風屏東滿州降大雨 山洪爆發部落106人預警性撤離

726罷免選務人力缺口新北還差2000人 侯友宜：確實碰到困難

聯合報／ 記者王慧瑛葉德正／新北即時報導
7月26日罷免案投票，新北需要1萬2000多名人力，目前尚有2000人左右缺額。新北市長侯友宜說，大罷免作業時間倉促，又碰上暑假，人力調整上確實遇到一些困難。記者王慧瑛／攝影
7月26日罷免案投票，新北需要1萬2000多名人力，目前尚有2000人左右缺額。新北市長侯友宜說，大罷免作業時間倉促，又碰上暑假，人力調整上確實遇到一些困難。記者王慧瑛／攝影

罷免遍地烽火，選務作業相當棘手，要找足投票所、選務人員，相當困難。新北市選委會表示，7月26日罷免案需求1萬2000多名人力，目前還有2000人左右缺額。新北市長侯友宜說，大罷免作業時間倉促，又碰上暑假，人力調整上確實遇到一些困難。

新北有5個區域立委選區將在7月26日投票，侯友宜今受訪談到，7月26日新北選務達到16個行政區域，因為作業時間相當短，剛好碰上暑假期間，選務工作在人力調整上確實碰到很多困難。侯表示，投票所部分目前已經處理好了，但是選務人員目前大概還少了2000名人員，會再做好整個行政資源的調配，讓選務工作能順利。

新北市選委會副總幹事黃堯章指出，新北市目前的罷免區域，需要投票所1147處，工作人員1萬2000多人，目前投開票所差不多已經底定，人員部分還差2000多人持續招募中，規定是要在7月15日前完成。至於8月23日公投部分，需要2683投開票所，工作人員要2萬8000多人，目前已完成9成人員招募，依規定要在7月30日前完成。

黃堯章指出，選務人員依規定主任管理員、主任監察員必須是要現任的公教人員，管理人員要有三分之一現任公教人員，另外三分之二可以由社會人士參加。

「目前公教人員與社會人士都還有缺額。」黃堯章說，離招募截止日還有一段時間，2000名缺額應能如期順利招募完成。

至於投開票所常用到的學校部分，不少學校正在進行工程，黃堯章說，教室可以挪用與調整，目前場地應該沒有問題。

人力 侯友宜 投票 罷免

延伸閱讀

颱風來襲侯友宜改行程 坐鎮防颱為優先不去反罷造勢

「出來投票他們就會怕」 侯友宜反罷免催票：726投票給政府教訓

普發現金恐延後闖關 侯友宜：趕快做吧！人民很辛苦

新北公園預算執行率僅4成 侯友宜要求緊盯區公所執行進度

相關新聞

王義川率200機車掃街催大罷免 7旬翁由藍變色嘆：看不下去立院亂象

7月26日罷免投票剩下21天，桃園市藍營六席立委全進入投票定生死，民進黨今下午由立委王義川領軍，與市議員及罷團，從平鎮區...

朱立倫批「罷免奪權民主」 6藍委齊籲：726投不同意票

國民黨今早在板橋舉辦「反惡罷、力挺藍委 勞工暨客家團體後援會」，黨主席朱立倫痛批，賴清德上任後只顧「搞罷免、鬥對手」，罷...

國民黨台北市大造勢後 盧蔣韓反惡罷鐵三角成形

大罷免第一波投票7月26日登場，國民黨規畫未來「周周有造勢」，藍營要角積極投入反惡罷宣講。其中，台北市長蔣萬安、台中市長...

726罷免選務人力缺口新北還差2000人 侯友宜：確實碰到困難

大罷免遍地烽火，選務作業相當棘手，要找足投票所、選務人員，相當困難。新北市選委會表示，7月26日罷免案需求1萬2000多...

韓國瑜讚「人中呂布」遭綠酸反諷 趙少康緩頰：黃國昌蠻夠意思

立法院長韓國瑜與民眾黨主席、立委黃國昌昨出席同場活動，韓稱讚黃是「人中呂布，馬中赤兔」，卻意外遭解讀成暗諷黃是「三姓家奴...

超人氣母雞！蔣萬安本命區陪王鴻薇掃市場 婆媽好熱情

距大罷免726投票倒數，北市長蔣萬安今回防本命區，陪立委王鴻薇掃濱江市場，蔣萬安當母雞人氣王當之無愧，許多攤商婆媽熱情表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。