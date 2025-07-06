韓國瑜讚「人中呂布」遭綠酸反諷 趙少康緩頰：黃國昌蠻夠意思

立法院長韓國瑜與民眾黨主席、立委黃國昌昨出席同場活動，韓稱讚黃是「人中呂布，馬中赤兔」，卻意外遭解讀成暗諷黃是「三姓家奴」引發熱議。中廣前董事長趙少康今陪藍委賴士葆掃街緩頰，韓口出金句隨性而發，但黃這段期間南北奔波協助藍營宣傳反罷免，直言「蠻夠意思的。」

趙少康表示，民眾黨雖然沒有面臨被罷免危機，但黃國昌這次仍南北奔波協助國民黨宣傳反罷免，昨也出席藍營大造勢，7月12日戰鬥藍要在台中舉辦造勢活動，黃也會出席，直言「蠻夠意思的。」尤其國會現階段要藍白加起來才是脆弱多數，彼此間一定要團結，不能被分化。

賴士葆今邀請趙少康到南中正掃街，趙少康表示，仇恨值高的立委通常表現是最優秀的，因為能見度高、媒體報導多成為罷免目標，是一種不合理現象，也為賴士葆喊話呼籲大家一定要出來投下「不同意罷免」，只要當初選舉支持賴的人願意出來投票，賴就不會被罷免。不過現場也有贊成罷免者嗆聲高喊「大罷免大成功」，所幸未進一步發生衝突。

趙少康批評，民進黨整天聲稱沒有預算，但發動罷免四處送宣傳品，大張旗鼓甚至不輸選舉勞民傷財，但罷免規定是不能募款，「那這些錢從哪裡來。」若罷免成功未來台灣民主恐淪為「每年選舉年罷免」惡質狀況，違背民主常理。

趙少康說，民主制度下選民若對民意代表不滿意，應等到四年後的選舉再來表達，民進黨卻因為沒拿到國會多數就發動大罷免，還聲稱是更大民主，但美國也曾發生執政黨國會未過半狀況，也沒發動罷免，民主應該是要更加制衡與監督，並非隨意發動罷免，「種做法簡直會被政治學者笑死。」

此外，賴清德總統喊話對軍人免費升艙、餐飲打折，趙少康表示，這種說法好像，「業者請客，政府買單」。認同給予軍人更好的福利待遇，但這種「放煙火」式政策，不能讓軍人感受到真誠感謝，而是要給予長遠的待遇，「不像現役對人家好，退役後把人當米蟲」，政府應從根本上尊重軍人。