舊恨未了…去年互控打人 林楚茵今與罷團宣傳罷王鴻薇

距大罷免726投票倒數，台北市長蔣萬安今天回防本命區，陪立委王鴻薇掃濱江市場。民進黨立委林楚茵、議員林亮君今天則是與罷團到長春市場宣傳大罷免王鴻薇，愈接近投票倒數，罷免、反罷免進入最後巷戰。

儘管丹娜絲颱風將來襲，罷免王鴻薇「山除薇害」團體今天與民進黨民代上午到長春市場掃街宣傳大罷免。由於去年立法院內政委員會排審法案，爆出藍綠立委肢體衝突，林楚茵指控王鴻薇打人，王鴻薇則稱林楚茵先動手，雙方也都到北檢控告傷害。

林楚茵今天上午與罷團宣傳大罷免時提到，國民黨講不贏就暴力相向，台灣的民主不能被國民黨踐踏。

林亮君也將矛頭指向蔣萬安，林亮君說，她今天與委員掃長春市場，同一時間蔣萬安也正陪王鴻薇拜票，不過她要提醒蔣萬安，蔣是力挺造謠？力挺暴力？甚至蔣過去也曾去北檢外違法集會，這樣帶頭違法市長出來力挺暴力立委？可以說是完全沒有公信力、也沒有說服力，呼籲蔣萬安應該要保持行政中立，守護台北市民。