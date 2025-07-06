超人氣母雞！蔣萬安本命區陪王鴻薇掃市場 婆媽好熱情

距大罷免726投票倒數，北市長蔣萬安今回防本命區，陪立委王鴻薇掃濱江市場，蔣萬安當母雞人氣王當之無愧，許多攤商婆媽熱情表達支持反罷免，許多人看到蔣萬安來，不僅熱情擁抱，還送花、鳳梨合照，更有老婦人攔路陳情要市長幫忙主持公道。

蔣萬安今天上午主持防颱應變會議、視察建國抽水站運作後，馬不停蹄到濱江市場陪王鴻薇掃市場。由於濱江市場是蔣萬安過去當立委時的本命區，許多攤商在地採買婆婆媽媽看到蔣萬安，都相當熱情，還直呼「好久不見」像是老朋友一樣合照擁抱，表達支持反罷免。

王鴻薇受訪時表示，她這選區已經被民進黨鎖定是重點罷免區域，罷免反罷非常激烈，現民進黨已大軍壓境熱戰，她舉過去兩周民進黨不分區立委，還有台南立委都成群結隊到這選區宣傳罷免；還有上周也有高雄立委來宣傳罷免王鴻薇， 她已被民進黨鎖定，國民黨絕對不能掉以輕心，但她也不是只有一個人力量，會有很多人到她選區，幫她加油打氣。

儘管王鴻薇受訪時，有零星支持罷免民眾路過時大喊「大罷免大成功」，不過也有許多民眾看到王鴻薇就舉出大拇指比「讚」，表示會支持反罷免。王說，現在罷免反罷免已經愈來愈熱戰，對國民黨來講就是街頭巷戰，一步一腳印爭取支持者支持，千言萬語一句話「就是726大家一定要出來投票」，才能反罷免成功，投下不同意罷免。