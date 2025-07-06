被律師問黃呂錦茹羈押能傳話？王鴻薇反擊完全違反人性

國民黨昨天在北市府市民廣場舉辦「反惡罷」造勢大會，立委王鴻薇提到，北市黨部主委黃呂錦茹最近仍透過律師傳話，表示掛心5位藍委選情。律師林智群質疑「羈押禁見的人可傳話？」王今反擊，黃呂透過律師關心家人朋友，無關案情，反批對方雞蛋裡挑骨頭、違反人性。

王鴻薇說，今天這樣黃呂已75歲高齡，被關進去還連續被羈押，綠營、罷免團還在那邊雞蛋裡挑骨頭，完全違反人性，跟律師見面難道不能表達她對家人的關心，對朋友的關心？如果連這樣都要雞蛋裡挑骨頭，就如同彭振聲的呼喊，「我們的國家怎麼會變這樣子？」難道我們的司法要追殺到這樣。

台北市長蔣萬安今天陪王鴻薇掃濱江市場，對於律師林智群質疑昨天造勢活動的說法，王鴻薇今天受訪表示，她覺得非常清楚，黃呂主委被關進去，心心念念的還是希望國民黨北市五位立委通過大罷免，能留在國會為大家服務。

王鴻薇說，現在黃呂主委的狀況是完全不能見她的家人，黃呂跟律師見面時，當然會轉達對家人的思念，對選情的關心，這裡面完全無關乎案情。