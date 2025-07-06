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反惡罷造勢人數不如預期…天氣成主因 趙少康：並非壞事

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
昨天國民黨北市黨部舉辦「反惡罷」首場大造勢活動，但到場人數卻不如預計，中廣前董事長趙少康（右）今陪立委賴士葆掃街表示，天氣太熱成為主因，但也並非壞事。記者洪子凱／攝影
昨天國民黨北市黨部舉辦「反惡罷」首場大造勢活動，但到場人數卻不如預計，中廣前董事長趙少康（右）今陪立委賴士葆掃街表示，天氣太熱成為主因，但也並非壞事。記者洪子凱／攝影

罷免第一波投票將於7月26日登場，北市五席藍委都面臨罷免危機，昨天國民黨北市黨部舉辦「反惡罷」首場大造勢活動，但到場人數卻不如預計，中廣前董事長趙少康今陪藍委賴士葆掃街表示，天氣太熱成為一大主因，但也並非壞事，選舉最怕鬆懈，這樣反而給黨內一個警示。

趙少康說，最擔心是大家沒有危機意識，恐導致罷免成功，且目前政治情勢下，罷免造勢動員也成為頭痛難題，不能不動員但真的動員又怕太過頭，不辦活動可能又會被外界認為「高層無用」。

趙少康坦言，昨天天氣確實比較熱，氣溫達到33、34度，體感溫度可能達到40度，加上市府廣場又沒有什麼遮蔽物，導致到場人數有受到影響，不過這也並非壞事，反而給國民黨一個警示讓黨內更加緊張，選舉最怕的就是鬆懈，「緊張比不緊張、放心都來的好。」

國民黨 罷免 趙少康

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