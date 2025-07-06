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美國大華府藍營社團反罷免：執政黨撕裂台灣

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國大華府地區藍營社團5日舉行記者會，指要把海外的聲音傳回台灣，呼籲台灣國內泛藍支持者和中間選民為罷免案投下反對票，認為執政黨推動罷免案恐撕裂台灣，增加朝野仇恨值。記者陳熙文／攝影
美國大華府地區藍營社團5日舉行記者會，指要把海外的聲音傳回台灣，呼籲台灣國內泛藍支持者和中間選民為罷免案投下反對票，認為執政黨推動罷免案恐撕裂台灣，增加朝野仇恨值。記者陳熙文／攝影

國民黨24位立委罷免案投開票預計於26日舉行，美國大華府地區藍營社團5日舉行記者會，指要把海外的聲音傳回台灣，呼籲台灣國內泛藍支持者和中間選民為罷免案投下反對票，認為執政黨推動罷免案恐撕裂台灣，增加朝野仇恨值。

大華府地區藍營社團5日舉行聯合記者會，強調「反惡罷！救民主！反獨裁！救台灣！」國民黨中評委巫和怡表示，立委才選出來一年，「怎麼能選完一年，就開始翻桌？」

巫和怡也表示，執政黨卻全力支持罷免，還呼籲全國黨公職響應罷團發起的「護國大遶境」，認為這是在民主國家中從來沒有看到過的。

巫和怡批評說，執政黨這樣的行為是囂張、瘋狂且獨裁，讓人感到痛心；巫和怡也說，賴清德總統展開團結國家十講，先前卻提出透過選舉、罷免打掉雜質，這是把國民黨立委當作要被打掉的雜質，巫和怡認為，賴清德總統是言行不一。

巫和怡呼籲國內泛藍支持者務必投下罷免反對票，如果罷免成功，中華民國的民主毀於一旦；巫和怡表示，現階段比較危險的國民黨立委有葉元之、涂權吉、鄭正鈐和黃建賓。

工學會副會長蕭朝宗則表示，罷免攸關仇恨值，不關成功與否都會撕裂台灣，向兩邊拉扯，指罷免如果成功，可能製造更多對立，恐從此不得安寧，他不贊成繼續擴大仇恨值。

國民黨 朝野 罷免 華府

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