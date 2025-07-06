罷團車掃花蓮 議長張峻現身挺

各地罷免團體昨紛紛展開行動，民進黨與罷團發起的「護國大遶境」昨天在花東掃街，退出國民黨的花蓮議長張峻現身相挺，劍指國民黨立法院黨團總召傅崐萁。

民進黨秘書長林右昌大讚張是反共護台的「中華民國派」，藍營則呼籲張峻別成民進黨鬥爭工具。

雙北十一個罷免藍委團體昨下午自新北與台北多地啟程，展開總長逾百公里的機車串聯行動；民進黨立委王義川發起的車隊掃街行動昨下午也在桃園平鎮三崇宮登場。王義川說，與曹興誠發起的護國大遶境正在花東舉行，東西雙線、南北分進合擊，相互輝映。

「護國大遶境」昨第二天掃街，張峻號召上百位支持者在光復鄉服務處聚集迎接遶境車隊，車隊在近十一時抵達，張峻等人揮舞國旗，放鞭炮相迎。

張峻說，花蓮長期是藍營執政，造成現今分裂，傅崐萁要負很大責任。傅只會打壓，在黨內分派系，不讓國民黨團結，導致黨愈來愈分裂，傅真的做得太過分，他支持中華民國派，站出來呼籲大家踴躍回來投票罷傅。

「政治變節不可取，背離事實更可恥。」國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志表示，曾任黨部主委、現為議長的張峻，無視國民黨艱困處境，選擇與民進黨罷免行動站在同一陣線，還說自己是「中華民國派」，卻與台獨勢力共舞，這不是矛盾？這不是變節？

林右昌昨天傍晚偕同公民團體進入台東市區，再劍指藍委黃建賓，林右昌表示，為什麼會罷免立委黃建賓，其實黃跟著傅崐萁在立法院裡面作亂，親中投共、削弱國安和掏空台灣，黃統統都有分，整個立法院跟著傅崐萁作亂、做壞。

另外，反共護台志工聯盟昨晚在台北濟南路舉辦罷免公民晚會，邀請各地罷團與來自藝文、影視、教育界等的支持者。

反共護台志工聯盟發起人曹興誠表示，民眾要罷免國民黨立委的理由很簡單，因為他們去和境外敵對勢力勾搭，還要利用修法，企圖弱化台灣的國防和民防。

作家朱宥勳表示，藍白立委刪凍預算，導致政府相關預算無法執行，對創作者而言會是非常嚴重的打擊，國民黨立委利用憲法、國防、經濟等各種層面要將台灣拖入中國整個體系。