聽新聞
0:00 / 0:00

曹興誠罷團共主？綠憂曹派成形

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
隨著7月26日25案罷免投票日逼近，反共護台志工聯盟今天在立法院外濟南路舉行「罷免是愛，反共護台」晚會，護台聯盟發起人曹興誠出席支持，並表示這次大罷免是背水一戰，要把親中賣台的立委趕出去。記者葉信菉／攝影
隨著7月26日25案罷免投票日逼近，反共護台志工聯盟今天在立法院外濟南路舉行「罷免是愛，反共護台」晚會，護台聯盟發起人曹興誠出席支持，並表示這次大罷免是背水一戰，要把親中賣台的立委趕出去。記者葉信菉／攝影

民進黨持續推動大罷免，罷團領導人物之一、反共護台志工聯盟發起人曹興誠角色受關注。民進黨派系人士表示，黨內不只一個派系留意到，曹興誠在綠營內逐漸掌握部分話語權，且評估這股勢力不會隨罷免結束消退，甚至在補選階段若罷團自推人選大舉上檯面，「曹派」儼然成形，衝擊綠營內現有派系平衡。

派系人士表示，罷團與民進黨合辦的「護國大遶境」日前登場，曹興誠親自授旗給全台卅一個罷免行動團體，授旗儀式後民進黨秘書長林右昌也上台大合體齊呼口號。

派系人士指出，外界看到的可能是林右昌與罷團大和解，但站在派系立場看到的是，曹興誠透過授旗儀式建立領導威信，還與民進黨秘書長平起平坐，有未來發展成派系的潛力。且賴清德明令，民進黨支援罷團時，仍要以罷團為主，黨只是輔助，也加劇了罷團掌握綠營話語權狀況。

該人士說，歷史上朝廷正規軍無力面對叛亂時，都會結合「自帶兵員、糧餉自籌」的民間力量，一起赴國難，曾國藩的湘軍就是案例；但當亂世平定後，縱使曾國藩無造反之意，但湘軍不會就地解散，一方之霸何去何從，朝廷舊權力結構勢必側目。對黨內派系來說，不諱言最關心的就是權力資源分配，已預見罷團未來恐出現尾大不掉狀況。

不過，也有近曹人士緩頰，派系從政治出發的思考模式可理解，但恐怕多慮了，這回罷免的特色就是罷團高自主性，沒有誰叫得動所有罷團。

該人士說，曹興誠沒辦法指揮卅一個罷免團體，充其量算是個精神領袖而已，如今大罷免的主要困境之一，就是缺少一個統籌所有罷團的領導人物，負責操盤全國罷免戰。

罷免

延伸閱讀

影／「這些人認同都發生問題」 曹興誠：大罷免是背水一戰

批賴清德、曹興誠孩子海外吃香喝辣 趙少康：叫回來台灣枕戈待旦

曹興誠強勢領導罷團 綠派系憂尾大不掉成黨內新掣肘

「曹派」模式有跡可循 類似當年林崑海「海派」崛起

相關新聞

726大罷免決戰倒數20天 藍營人士：民進黨手上還有3張王牌

罷免投票日定於726，進入最終階段，決戰最後20天。學者認為，賴清德總統「團結十講」推動罷免不成，反倒成為凝聚藍營反罷的...

大罷免忍受汙辱迫害 連勝文轟民進黨：放任叫什麼熊的禽獸攻擊國民黨

國民黨今下午在台北市政府前，舉辦首場反罷造勢。國民黨副主席連勝文表示，台灣不准有皇帝，民進黨如果要當皇帝，就祈禱下輩子投...

王義川率200機車掃街催大罷免 7旬翁由藍變色嘆：看不下去立院亂象

7月26日罷免投票剩下21天，桃園市藍營六席立委全進入投票定生死，民進黨今下午由立委王義川領軍，與市議員及罷團，從平鎮區...

反惡罷！蔣萬安轟賴清德「欠台灣人一個道歉」：沒資格發動罷免

國民黨一系列反罷免大型造勢活動中的首場宣講，今天下午在台北市府前廣場登場。台北市長蔣萬安宣講時指出，賴清德說要打掉雜質，...

影／挺反罷免被勸進2028女總統 盧秀燕微笑點頭回應：謝謝

國民黨內目前人氣相當高的台中市長盧秀燕是「基隆的女兒」，她今天回娘家到基隆力挺立委林沛祥，大喊藍白合，籲投下不同意票。而...

罷團車掃花蓮 議長張峻現身挺

各地罷免團體昨紛紛展開行動，民進黨與罷團發起的「護國大遶境」昨天在花東掃街，退出國民黨的花蓮議長張峻現身相挺，劍指國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。