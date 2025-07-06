曹興誠罷團共主？綠憂曹派成形

民進黨持續推動大罷免，罷團領導人物之一、反共護台志工聯盟發起人曹興誠角色受關注。民進黨派系人士表示，黨內不只一個派系留意到，曹興誠在綠營內逐漸掌握部分話語權，且評估這股勢力不會隨罷免結束消退，甚至在補選階段若罷團自推人選大舉上檯面，「曹派」儼然成形，衝擊綠營內現有派系平衡。

派系人士表示，罷團與民進黨合辦的「護國大遶境」日前登場，曹興誠親自授旗給全台卅一個罷免行動團體，授旗儀式後民進黨秘書長林右昌也上台大合體齊呼口號。

派系人士指出，外界看到的可能是林右昌與罷團大和解，但站在派系立場看到的是，曹興誠透過授旗儀式建立領導威信，還與民進黨秘書長平起平坐，有未來發展成派系的潛力。且賴清德明令，民進黨支援罷團時，仍要以罷團為主，黨只是輔助，也加劇了罷團掌握綠營話語權狀況。

該人士說，歷史上朝廷正規軍無力面對叛亂時，都會結合「自帶兵員、糧餉自籌」的民間力量，一起赴國難，曾國藩的湘軍就是案例；但當亂世平定後，縱使曾國藩無造反之意，但湘軍不會就地解散，一方之霸何去何從，朝廷舊權力結構勢必側目。對黨內派系來說，不諱言最關心的就是權力資源分配，已預見罷團未來恐出現尾大不掉狀況。

不過，也有近曹人士緩頰，派系從政治出發的思考模式可理解，但恐怕多慮了，這回罷免的特色就是罷團高自主性，沒有誰叫得動所有罷團。

該人士說，曹興誠沒辦法指揮卅一個罷免團體，充其量算是個精神領袖而已，如今大罷免的主要困境之一，就是缺少一個統籌所有罷團的領導人物，負責操盤全國罷免戰。