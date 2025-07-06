選務大缺「公」 李四川：饒了公務員吧

大罷免投票在即，雙北選務人員都還缺上千人，北市副市長李四川感嘆，缺公務員、學校整修下，找投票所和選務人員都相當困難，希望就投這次不要投下一次，「饒了我們公務人員吧！」

新北選務人員缺額差二千多人，新北選委會持續招募中，規定是要在七月十五日前完成，需要投票所一一四七處，工作人員一萬二千多人；八月廿三日公投部分，需要二六八三投開票所，工作人員要二萬八千多人，目前已完成九成人員招募，依規定要在七月卅日前完成。

北市選委會也說，選務人員約差千人，為協助抒解各區公所投開票所設置及人力的壓力，針對北市選務人力，及早將相關問題提報市政會議。台中選委會也說，選務人員還有缺額，目前還在努力尋找中。

台中市長盧秀燕昨陪國民黨立委賴士葆車隊掃街，遇到支持罷免的民眾，盧也拉高音量更起勁助講「為了罷免花十一億元，於心何忍？這是人民的血汗錢，拜託大家七月廿六日踴躍站出來，不同意總統花十一億元搞罷免。」

李四川昨陪國民黨北市立委李彥秀、新北立委廖先翔到南港和汐止交界的橫科市場掃街拜票，要一次守住兩席。

李四川表示，最近為了罷免，要找投票所和選務人員，都相當的困難，因為現在不只缺工，也缺公，公務人員的公，七月廿六日一次，八月廿三日一次，如果有罷免，又要再選舉一次。

他說，投開票所多設在學校，但學校都利用暑假改建、修建工程，因為這次的罷免，造成很大困擾。

李彥秀也說，不到四十天，區公所所有同仁要趕著整理選舉人的造冊，還要尋找投票所，這都是很艱鉅的工作。