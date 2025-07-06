藍白反惡罷 盧秀燕轟政治追殺

藍白昨天齊聚反惡罷，並且同聲譴責執政黨用檢調當鷹犬，司法追殺在野黨。民眾黨主席黃國昌表示，前主席柯文哲唯一做錯事就是得罪民進黨、得罪賴清德總統。台中市長盧秀燕表示，賴清德無差別罷免，只要不是同黨派，就罷免，政治鬥爭、追殺，這種情況下在野黨一定要團結， 「因為我們都是總統眼中雜質，不是同黨派就是雜質」。

國民黨昨天在台北市府前廣場舉辦首場大型造勢。黃國昌站台指出，柯文哲讓民進黨無法像過去八年一樣在立院胡作非為，柯得罪賴清德，讓賴只拿到百分之四十選票，從去年五二〇開始，這個總統心中充滿憤怒恨意，沒把心思放在治國，沒把力氣用在人民身上，開始鬥爭路線。

黃國昌表示，賴清德不僅用司法檢調當鷹犬，還用綠色媒體當工具，鬥臭柯文哲。民眾黨始終相信一個信念，雖然柯被關押，但沒放棄對抗民進黨專制獨裁。

國民黨立委則是全力聲援被羈押的國民黨工。王鴻薇說，台北市黨部主委黃呂錦茹最近透過律師傳話，說她在裡面仍然心心念念北市五藍委的罷免選情，「民進黨用司法追殺手段打不倒我們，押人取供也沒辦法壓垮我們，愈打壓我們愈團結。」

李彥秀說，黃呂錦茹抗告被駁回，要加倍努力。羅智強說，黃呂錦茹是大惡罷指標性受害者，過去國民黨在台北市的造勢活動都是黃呂舉辦的，黃呂出錢出力不求回報，只心心念念為台灣民主，卻因大惡罷被關。

羅智強也說，世界上沒有一個總統像總統賴清德凶狠無賴，國民黨的黨工、志工被抓二百多人，正副主委被關廿幾人。民眾黨前主席柯文哲被關快一年，台北市前副市長彭振聲家破人亡。七月廿六日投下不同意罷免票，制裁獨裁總統。

「國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹現在收押在看守所，有公理嗎？」桃園市長張善政表示，黃呂錦茹一直擔心自己沒有辦法從看守所出來，叫人情何以堪，而桃園市黨部的書記長李世俊前兩天也被帶去問話，「桃園根本沒有在罷民進黨的立法委員，我們的書記長也被帶去問話，大家說司法還有沒有公理？」

針對昨天造勢動員不如預期，國民黨北市黨部代理主委戴錫欽表示，從二階段連署到現在，地方黨部被約談、羈押，部分黨工、志工受司法偵辦的影響，在動員和組織聯繫過程中，和過去比是比較辛苦一點。

針對民眾黨來幫忙，戴錫欽表示，他之前有去拜訪民眾黨主席黃國昌，邀約民眾黨公職參加今天的活動，在各縣市反罷免的活動，很多國民黨、民眾黨都合流在一起，非常感謝民眾黨的支持，還有所有在野力量的集結。